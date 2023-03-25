ВАКС конфисковал активы крымского коллаборанта, депутата Госдумы Бабашова

"Решением суда взысканы в доход государства активы, принадлежащие ответчику или в отношении которых ответчик осуществлял права, тождественные праву распоряжения ими. Речь идет о части земельного участка; жилом доме; нежилых зданиях; транспортном средстве; корпоративных правах", – говорится в сообщении.
Решение может быть обжаловано в течение пяти дней.
То, что речь идет о депутате Госдумы РФ от "Единой России" Бабашове, уточнила в Facebook глава департамента санкционной политики Министерства юстиции Украины Инна Богатых.
"Поддержал законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между РФ и так называемыми "ЛНР" и "ДНР", а также ряд законов, которыми РФ пытается легализовать аннексию оккупированных территорий Украины. Активно выражает публичную поддержку путинскому режиму. В доход государства взыскано недвижимость и земельные участки в Автономной Республике Крым, корпоративные права, движимое имущество", – написала Богатых.
По ее словам, это 17-й удовлетворенный иск по конфискации активов, однако три решения еще не вступили в законную силу, поскольку не закончился срок на подачу апелляции.
Одно из них – дело Бабашова, другое – по иску Минюста к миллиардерам Аркадию и Игорю Ротенбергам, а также Александру Скоробогатько и Александру Пономаренко о взыскании в доход государства доли компаний, владеющих киевским торговым центром Ocean Plaza, и третье – о передаче в государственную собственность предприятий, принадлежавших российскому миллиардеру Олегу Дерипаске.
21 апреля 2022 года Верховная Рада приняла закон, упрощающий процедуру конфискации активов подсанкционных россиян и их сообщников.
Президент Владимир Зеленский ветировал этот закон 5 мая. В Офисе президента объясняли, что принятый Радой в апреле нормативный акт содержал положения, которые противоречат Конституции Украины (в нем не было четких критериев, по которым на человека или компанию может распространяться действие санкций), а также наделял Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции новыми полномочиями, которые выходят за пределы компетенции НАПК.
12 мая парламент поддержал закон с предложениями президента, Зеленский подписал его.
В результате полномасштабной войны, которую в феврале 2022 года начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 января 2023 года. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.
122 владельца пакетов акций компаний, зарегистрированных в Украине, имеют российские или белорусские корни. Такие данные предоставила изданию "ГОРДОН" платформа больших данных Vkursi.