ВАКС конфисковал активы крымского коллаборанта, депутата Госдумы Бабашова

"Решением суда взысканы в доход государства активы, принадлежащие ответчику или в отношении которых ответчик осуществлял права, тождественные праву распоряжения ими. Речь идет о части земельного участка; жилом доме; нежилых зданиях; транспортном средстве; корпоративных правах", – говорится в сообщении.

Решение может быть обжаловано в течение пяти дней.

То, что речь идет о депутате Госдумы РФ от "Единой России" Бабашове, уточнила в Facebook глава департамента санкционной политики Министерства юстиции Украины Инна Богатых.

"Поддержал законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между РФ и так называемыми "ЛНР" и "ДНР", а также ряд законов, которыми РФ пытается легализовать аннексию оккупированных территорий Украины. Активно выражает публичную поддержку путинскому режиму. В доход государства взыскано недвижимость и земельные участки в Автономной Республике Крым, корпоративные права, движимое имущество", – написала Богатых.

По ее словам, это 17-й удовлетворенный иск по конфискации активов, однако три решения еще не вступили в законную силу, поскольку не закончился срок на подачу апелляции.

Одно из них – дело Бабашова, другое – по иску Минюста к миллиардерам Аркадию и Игорю Ротенбергам, а также Александру Скоробогатько и Александру Пономаренко о взыскании в доход государства доли компаний, владеющих киевским торговым центром Ocean Plaza, и третье – о передаче в государственную собственность предприятий, принадлежавших российскому миллиардеру Олегу Дерипаске.