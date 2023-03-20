ВАКС решил конфисковать украинские активы российского олигарха Ротенберга, среди которых доля в ТРЦ Ocean Plaza

В решении ВАКС не упоминаются фамилии владельцев активов, однако, исходя из обстоятельств дела, понятно, что речь идет о Ротенбергах. В поданном 3 марта иске Министерства юстиции Украины, который 20 марта удовлетворил ВАКС, фигурируют кроме них еще двое россиян – Александр Скоробогатько и Александр Пономаренко.

Сообщается, что ВАКС постановил применить к ряду граждан РФ закон Украины "О санкциях" в части взыскания в доход государства активов подсанкционных лиц.

"Коллегия судей ВАКС удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины к российскому олигарху и его сыну, а также еще двум российским гражданам по конфискации их украинских активов на основании п. 1-1 ч. 1 ст. 4 закона Украины "О санкциях", – говорится в сообщении.

Владельцем Ocean Plaza является ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь", которым через ООО "Авангард Виларти" владеет кипрская Ocean Plaza Ltd.

По решению суда в доход государства будут взысканы контролируемые ими доли в 100% уставного капитала ООО "Авангард Виларти" и, соответственно, 66,65% уставного капитала ООО "ИС Лыбидь", право на которую зарегистрировано за "Авангард Виларти".

Таким образом, в доход государства будут взысканы две трети акций Ocean Plaza, которые до сих пор принадлежали российским олигархам. Остальные акции контролируются украинским девелопером UDP Holdings Limited.

На решение ВАКС отреагировал в Telegram глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он отметил, что решение вступит в силу через 10 дней (в решении ВАКС при этом говорится, что у ответчиков есть пять дней на обжалование), однако даже если российский олигарх захочет обжаловать его, шансов на успех у него нет.

"Имущество близкого друга Путина перейдет в собственность государства и будет передано в управление Фонда госимущества. Мы предупреждали, что российские олигархи заплатят за преступления против Украины", – отметил нардеп.