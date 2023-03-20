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ВАКС решил конфисковать украинские активы российского олигарха Ротенберга, среди которых доля в ТРЦ Ocean Plaza

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Киевский ТРЦ Ocean Plaza по решению ВАКС конфискован у Ротенбергов в пользу Украинского государства
Киевский ТРЦ Ocean Plaza по решению ВАКС конфискован у Ротенбергов в пользу Украинского государства
Фото: Ocean Plaza - Оушен Плаза / Facebook

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции и постановил конфисковать украинские активы ряда российских бизнесменов, в частности близкого к президенту РФ Владимиру Путину олигарха Аркадия Ротенберга и его сына Игоря Ротенберга. Об этом сообщила 20 марта пресс-служба ВАКС.

В решении ВАКС не упоминаются фамилии владельцев активов, однако, исходя из обстоятельств дела, понятно, что речь идет о Ротенбергах. В поданном 3 марта иске Министерства юстиции Украины, который 20 марта удовлетворил ВАКС, фигурируют кроме них еще двое россиян – Александр Скоробогатько и Александр Пономаренко.

Сообщается, что ВАКС постановил применить к ряду граждан РФ закон Украины "О санкциях" в части взыскания в доход государства активов подсанкционных лиц.

"Коллегия судей ВАКС удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины к российскому олигарху и его сыну, а также еще двум российским гражданам по конфискации их украинских активов на основании п. 1-1 ч. 1 ст. 4 закона Украины "О санкциях", – говорится в сообщении.

Владельцем Ocean Plaza является ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь", которым через ООО "Авангард Виларти" владеет кипрская Ocean Plaza Ltd.

По решению суда в доход государства будут взысканы контролируемые ими доли в 100% уставного капитала ООО "Авангард Виларти" и, соответственно, 66,65% уставного капитала ООО "ИС Лыбидь", право на которую зарегистрировано за "Авангард Виларти".

Таким образом, в доход государства будут взысканы две трети акций Ocean Plaza, которые до сих пор принадлежали российским олигархам. Остальные акции контролируются украинским девелопером UDP Holdings Limited.

На решение ВАКС отреагировал в Telegram глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он отметил, что решение вступит в силу через 10 дней (в решении ВАКС при этом говорится, что у ответчиков есть пять дней на обжалование), однако даже если российский олигарх захочет обжаловать его, шансов на успех у него нет.

"Имущество близкого друга Путина перейдет в собственность государства и будет передано в управление Фонда госимущества. Мы предупреждали, что российские олигархи заплатят за преступления против Украины", – отметил нардеп.

Контекст:

ТРЦ Ocean Plaza был открыт в 2012 году, инвестиции в него составили около $300 млн. В том же году ТРЦ был продан российской компании "ТПС Недвижимость" Аркадия Ротенберга. В 2016 году Ротенберг переписал свою долю на сына Игоря, а еще через два года – на дочь Лилию. 

В 2019 году 33,5% акций приобрел украинский бизнесмен Василий Хмельницкий. Но в интервью Forbes в апреле 2022 года бизнесмен сказал, что перед Новым годом продал строительный бизнес, в том числе долю в ТРЦ, своему партнеру Андрею Иванову, однако формально остается собственником, потому что "не переоформил все активы". 

ТРЦ Ocean Plaza останавливал работу после начала полномасштабной войны 24 февраля. 5 августа Forbes сообщил, что ТРЦ возобновит работу с 11 августа, но центр так и не заработал.

В августе стало известно, что ТРЦ Ocean Plaza передали в управление АРМА, так как среди его владельцев – граждане России из близкого окружения президента Владимира Путина, а средства, полученные от деятельности ТРЦ, использовались для финансирования производства и снабжения боеприпасами вооруженных сил РФ.

Российский миллиардер Аркадий Ротенберг, вероятно, до сих пор является теневым владельцем ТРЦ Ocean Plaza в Киеве, а прибыль от работы ТРЦ шла на финансирование российской военной промышленности вплоть до начала полномасштабной войны РФ против Украины, утверждалось в расследовании проекта Trap Aggressor, которое 6 февраля опубликовала "Экономическая правда".

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