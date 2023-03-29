"Представителей государств-агрессоров не должно быть на спортивных аренах". Минспорта Украины прокомментировало решение МОК

"Министерство молодежи и спорта Украины осуждает частичное изменение позиции Международного олимпийского комитета. [...] Мы последовательно отстаивали и продолжим настаивать на том, что в условиях беспрецедентной неспровоцированной военной агрессии РФ против Украины при поддержке Республики Беларусь, которая противоречит принципам Олимпийской хартии, представителей государств-агрессоров не должно быть на международных спортивных аренах", – говорится в сообщении.
Минспорта выразило сожаление, что МОК "радикально изменил свою предыдущую хорошо аргументированную позицию по рекомендации не допускать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к международным спортивным соревнованиям".
При этом украинское ведомство констатировало, что "МОК сохранил санкции против правительств РФ и РБ", и ожидает от комитета "жесткого контроля всех субъектов олимпийского движения относительно их соблюдения".
"Мы отмечаем, что "Рекомендуемые условия" [МОК] учитывают позицию Украины и ее единомышленников по недопуску к соревнованиям сторонников войны, а также военнослужащих и правоохранителей РФ и РБ. "Рекомендуемые условия" отмечают, что участие команд по РФ и РБ не рассматривается. "Рекомендуемые условия" фактически делают невозможным демонстрацию любым способом наличия в ходе спортивных мероприятий любого упоминания или признака присутствия атлетов из РФ и РБ или их болельщиков", – заявили в Минспорта.
В министерстве подчеркнули, что ведомство "продолжит работу по недопущению представителей РФ и РБ к международным спортивным соревнованиям, включая Олимпиаду, пока продолжается российская вооруженная агрессия против Украины".
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.
Президент Украины Владимир Зеленский после этого пригласил президента МОК Томаса Баха в Бахмут Донецкой области (там идут ожесточенные бои), "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует".
Глава НОК Украины Вадим Гутцайт 27 января заявил, что не исключает бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.
В феврале более 30 стран, включая Грецию – страну рождения Олимпийских игр – и Францию, которая принимает их в 2024 году, поддержали запрет на участие россиян и белорусов в Олимпийских играх.
22 марта Бах заявил, что Олимпийские игры и Международный олимпийский комитет не могут быть "арбитрами в политических спорах". Он подчеркнул, что Игры должны держаться подальше от политики, иначе они "потеряют свою объединяющую силу". По мнению Баха, "если политика решает, кто может участвовать в соревнованиях, тогда спорт и спортсмены становятся инструментами политики".
28 марта Бах объявил, что МОК рекомендовал спортивным федерациям разрешить россиянам и белорусам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе и не допускать к соревнованиям спортсменов и персонал, которые активно поддерживают войну РФ против Украины или имеют отношение к российской и белорусской армиям.