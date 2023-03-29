"Представителей государств-агрессоров не должно быть на спортивных аренах". Минспорта Украины прокомментировало решение МОК

"Министерство молодежи и спорта Украины осуждает частичное изменение позиции Международного олимпийского комитета. [...] Мы последовательно отстаивали и продолжим настаивать на том, что в условиях беспрецедентной неспровоцированной военной агрессии РФ против Украины при поддержке Республики Беларусь, которая противоречит принципам Олимпийской хартии, представителей государств-агрессоров не должно быть на международных спортивных аренах", – говорится в сообщении.

Минспорта выразило сожаление, что МОК "радикально изменил свою предыдущую хорошо аргументированную позицию по рекомендации не допускать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к международным спортивным соревнованиям".

При этом украинское ведомство констатировало, что "МОК сохранил санкции против правительств РФ и РБ", и ожидает от комитета "жесткого контроля всех субъектов олимпийского движения относительно их соблюдения".

"Мы отмечаем, что "Рекомендуемые условия" [МОК] учитывают позицию Украины и ее единомышленников по недопуску к соревнованиям сторонников войны, а также военнослужащих и правоохранителей РФ и РБ. "Рекомендуемые условия" отмечают, что участие команд по РФ и РБ не рассматривается. "Рекомендуемые условия" фактически делают невозможным демонстрацию любым способом наличия в ходе спортивных мероприятий любого упоминания или признака присутствия атлетов из РФ и РБ или их болельщиков", – заявили в Минспорта.

В министерстве подчеркнули, что ведомство "продолжит работу по недопущению представителей РФ и РБ к международным спортивным соревнованиям, включая Олимпиаду, пока продолжается российская вооруженная агрессия против Украины".