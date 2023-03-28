"Олимпийские игры могут стать примером мира". МОК рекомендовал допустить россиян и белорусов к соревнованиям

МОК предлагает допускать спортсменов из РФ и Беларуси к участию в спортивных мероприятиях в нейтральном статусе Фото: depositphotos.com

"Олимпийские игры не могут предотвратить войны и конфликты. Они также не могут решить все политические и социальные проблемы в нашем мире. Это сфера политики. Но Олимпийские игры могут стать примером мира, в котором все уважают одни и те же правила и уважают друг друга", – сказано в заявлении МОК.

Комитет опубликовал рекомендации по поводу допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям.

МОК предлагает допускать спортсменов из РФ и Беларуси к участию в спортивных мероприятиях в нейтральном статусе, сообщила пресс-служба комитета. В то же время отмечается, что спортсмены и персонал, активно поддерживающие войну, а также те, кто имеет контракт с российской и белорусской армиями, не смогут принимать участие спортивных мероприятиях.

Команды из России и Беларуси участвовать в командных соревнованиях не будут. Также будет запрещено использование символики РФ и Беларуси на любых мероприятиях, в том числе на трибунах, сообщили в МОК.

Бах подчеркнул, что санкции против РФ и Беларуси, которые запрещают им проводить соревнования и участвовать в международных мероприятиях под собственной символикой, должны оставаться в силе.

В МОК также отметили, что к соревнованиям не будут допускаться правительственные или государственные лица России и Беларуси. Кроме того, в этих странах не будут проходить никакие спортивные мероприятия олимпийского комитета.