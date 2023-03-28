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Владимир Кличко о президенте МОК: Бах служит цветам и интересам России

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Решение МОК является таким же нонсенсом, как и сама война, считает Кличко
Решение МОК является таким же нонсенсом, как и сама война, считает Кличко
Фото: Klitschko / Twitter

Украинский боксер, бывший чемпион мира и олимпийский чемпион 1996 года Владимир Кличко 28 марта в Twitter раскритиковал намерение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить на соревнования российских и белорусских спортсменов.

"МОК разрешает российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх под "нейтральным флагом". Это решение – ложный флаг. [Президент МОК] Томас Бах служит цветам и интересам России", – написал он.

Кличко считает, что такое решение Международного олимпийского комитета "марает олимпийский дух и похоже на эту войну – нонсенс".

28 марта Бах объявил, что МОК рекомендовал спортивным федерациям разрешить россиянам и белорусам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе и не допускать к соревнованиям спортсменов и персонал, которые активно поддерживают войну РФ против Украины или имеют отношение к российской и белорусской армиям.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях. 

Президент Украины Владимир Зеленский после этого пригласил Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует". 

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт 27 января заявил, что не исключает бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.

В феврале более 30 стран, включая Грецию – страну рождения Олимпийских игр – и Францию, которая принимает их в 2024 году, поддержали запрет на участие россиян и белорусов в Олимпийских играх.

22 марта Бах заявил, что Олимпийские игры и Международный олимпийский комитет не могут быть "арбитрами в политических спорах". Он подчеркнул, что Игры должны держаться подальше от политики, иначе они "потеряют свою объединяющую силу". По мнению Баха, "если политика решает, кто может участвовать в соревнованиях, тогда спорт и спортсмены становятся инструментами политики".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Владимир Кличко, Россия, спорт, Беларусь, МОК, флаг, Олимпиада, спортсмены, Томас Бах, соревнования, Международный олимпийский комитет, россияне
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