Владимир Кличко о президенте МОК: Бах служит цветам и интересам России

Решение МОК является таким же нонсенсом, как и сама война, считает Кличко Фото: Klitschko / Twitter

"МОК разрешает российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх под "нейтральным флагом". Это решение – ложный флаг. [Президент МОК] Томас Бах служит цветам и интересам России", – написал он.

Кличко считает, что такое решение Международного олимпийского комитета "марает олимпийский дух и похоже на эту войну – нонсенс".

The IOC authorizes the russian and belarusian athletes to participate in the Olympic Games under "neutral flag".

This decision is a false flag.

Thomas Bach serves the colors and interests of russia.

This decision contaminates the Olympic spirit and is like this war: a nonsense pic.twitter.com/KoU9JYl4wV — Klitschko (@Klitschko) March 28, 2023

28 марта Бах объявил, что МОК рекомендовал спортивным федерациям разрешить россиянам и белорусам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе и не допускать к соревнованиям спортсменов и персонал, которые активно поддерживают войну РФ против Украины или имеют отношение к российской и белорусской армиям.