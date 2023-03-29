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СПОРТ

Бах решил убить репутацию Международного олимпийского комитета – Офис президента Украины

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Бах заявлял, что спорт должен держаться "подальше от политики"
Бах заявлял, что спорт должен держаться "подальше от политики"
Фото: ЕРА

Позволяя российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах "убивает" репутацию МОК. Об этом 29 марта заявил в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"РФ уже была изгнана из-за создания государственной допинговой системы. РФ фальсифицировала итоги соревнований и лишалась наград. Россия использует спортсменов для пропаганды войны: они как члены силовых структур участвуют в ней. Но Бах есть Бах. Человек решил убить репутацию МОК", – написал он.

28 марта Бах объявил, что МОК рекомендовал спортивным федерациям разрешить россиянам и белорусам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе и не допускать к соревнованиям спортсменов и персонал, которые активно поддерживают войну РФ против Украины или имеют отношение к российской и белорусской армиям.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях. 

Президент Украины Владимир Зеленский после этого пригласил Баха в Бахмут Донецкой области (там идут ожесточенные бои), "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует". 

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт 27 января заявил, что не исключает бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.

В феврале более 30 стран, включая Грецию – страну рождения Олимпийских игр – и Францию, которая принимает их в 2024 году, поддержали запрет на участие россиян и белорусов в Олимпийских играх.

22 марта Бах заявил, что Олимпийские игры и Международный олимпийский комитет не могут быть "арбитрами в политических спорах". Он подчеркнул, что Игры должны держаться подальше от политики, иначе они "потеряют свою объединяющую силу". По мнению Баха, "если политика решает, кто может участвовать в соревнованиях, тогда спорт и спортсмены становятся инструментами политики".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, МОК, советник, спортсмены, Томас Бах, соревнования, Офис президента Украины, Международный олимпийский комитет, Михаил Подоляк, россияне
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