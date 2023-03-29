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Моравецкий о решении МОК допустить к соревнованиям спортсменов из РФ и Беларуси: Это скандал и предательство

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Премьер Польши призвал защитить спорт от российского влияния
Премьер Польши призвал защитить спорт от российского влияния
Фото: ЕРА

Польша выступает против решения Международного олимпийского комитета вернуть на соревнования спортсменов из России и Беларуси, отстраненных после начала полномасштабной войны в Украине. Об этом премьер-министр Матеуш Моравецкий написал в Twitter 28 февраля.

Глава польского правительства осудил решение МОК разрешить российским и белорусским командам выступать на соревнованиях без государственной идентификации, под так называемым "нейтральным флагом".

"Решение МОК вернуть на соревнования российских спортсменов – это скандал и предательство истинного духа спорта", – считает он.

Моравецкий поручил министру спорта и туризма Камилю Бортничуку передать "твердое возражение" Польши руководству комитета.

"Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить спорт свободным от российского влияния", – добавил польский премьер.

28 марта президент комитета Томас Бах объявил, что МОК рекомендовал спортивным федерациям разрешить россиянам и белорусам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе и не допускать к выступлению спортсменов и персонал, которые активно поддерживают войну РФ против Украины или имеют отношение к российской и белорусской армиям.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях. 

Президент Украины Владимир Зеленский после этого пригласил Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует". 

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт 27 января заявил, что не исключает бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.

В феврале более 30 стран, включая Грецию – страну рождения Олимпийских игр – и Францию, которая принимает их в 2024 году, поддержали запрет на участие россиян и белорусов в Олимпийских играх.

22 марта Бах заявил, что Олимпийские игры и Международный олимпийский комитет не могут быть "арбитрами в политических спорах". Он подчеркнул, что Игры должны держаться подальше от политики, иначе они "потеряют свою объединяющую силу". По мнению Баха, "если политика решает, кто может участвовать в соревнованиях, тогда спорт и спортсмены становятся инструментами политики".

Теги: Россия, спорт, Беларусь, Польша, санкции, Матеуш Моравецкий, Международный олимпийский комитет
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