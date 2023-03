Моравецкий о решении МОК допустить к соревнованиям спортсменов из РФ и Беларуси: Это скандал и предательство

Decyzja MKOL o przywróceniu rosyjskich sportowców do rywalizacji to skandal i zdrada prawdziwego ducha sportu.



Poleci * em ministrowi @KamilBortniczuk, aby przekaza * w * adzom MKOL nasz stanowczy sprzeciw. Zrobimy co w naszej mocy, * eby sport pozosta * wolny od rosyjskich wp * ywów.