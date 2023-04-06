Журналисты показали двухэтажные особняки митрополита Павла на Печерске и под Киевом

Журналисты говорят, что Павлу принадлежит участок с основным и гостевым домами, помещением для охраны и беседкой Скриншот: BIHUS Info / YouTube

Журналисты показали жилье митрополита Павла в селе Вороньков Киевской области. На участке расположены основной двухэтажный дом, еще один двухэтажный (гостевой) дом площадью 170 м², беседка и дом охраны, говорится в расследовании.

Особняк на улице Молодежной, 46 в 2016 году выставляли на продажу за $1,3 млн, сообщили журналисты. В объявлении было указано, что дом меблирован изделиями итальянских и английских мастеров, комнаты отделаны дорогими материалами. Пол покрыт мрамором и немецким паркетом и имеет подогрев. Люстры чешские, а бытовая техника – от дорогого производителя.

По данным Bihus.info, еще один двухэтажный дом митрополита Павла на 546 м² с мансардой расположен на Печерске в Киеве. Отмечается, что в доме есть турецкая баня, сауна, бассейн, винотека и лифт.

"Оценить дом сложно, но рядом продавали дом после строителей по цене $515 тыс.", – сообщается в расследовании. Журналисты полагают, что вместе с отделкой и меблировкой по вкусу митрополита стоимость дома может превысить $1 млн.

"Участок, на котором стоит имение, в конце 1990-х – начале 2000-х церковники "отжали у человека, чья семья жила здесь еще с начала ХХ века", – говорится в расследовании.



