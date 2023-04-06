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ОБЩЕСТВО

Журналисты показали двухэтажные особняки митрополита Павла на Печерске и под Киевом

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Журналисты говорят, что Павлу принадлежит участок с основным и гостевым домами, помещением для охраны и беседкой
Журналисты говорят, что Павлу принадлежит участок с основным и гостевым домами, помещением для охраны и беседкой
Скриншот: BIHUS Info / YouTube

Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел (Лебедь) живет в двухэтажном особняке площадью 580 м² на участке в 40 соток. Об этом говорится в расследовании Bihus.info, опубликованном 5 апреля.

Журналисты показали жилье митрополита Павла в селе Вороньков Киевской области. На участке расположены основной двухэтажный дом, еще один двухэтажный (гостевой) дом площадью 170 м², беседка и дом охраны, говорится в расследовании.

Особняк на улице Молодежной, 46 в 2016 году выставляли на продажу за $1,3 млн, сообщили журналисты. В объявлении было указано, что дом меблирован изделиями итальянских и английских мастеров, комнаты отделаны дорогими материалами. Пол покрыт мрамором и немецким паркетом и имеет подогрев. Люстры чешские, а бытовая техника – от дорогого производителя.

По данным Bihus.info, еще один двухэтажный дом митрополита Павла на 546 м² с мансардой расположен на Печерске в Киеве. Отмечается, что в доме есть турецкая баня, сауна, бассейн, винотека и лифт.

"Оценить дом сложно, но рядом продавали дом после строителей по цене $515 тыс.", – сообщается в расследовании. Журналисты полагают, что вместе с отделкой и меблировкой по вкусу митрополита стоимость дома может превысить $1 млн.

"Участок, на котором стоит имение, в конце 1990-х – начале 2000-х церковники "отжали у человека, чья семья жила здесь еще с начала ХХ века", – говорится в расследовании.


Контекст:

1 апреля СБУ объявила митрополиту сообщили о подозрении по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и п. 2 ст. 436 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Спецслужба опубликовала фото, сделанные во время обыска, а также записи телефонных разговоров, где он называет российское вторжение "войной РФ и Америки до последнего украинца", упоминает разбомбленные РФ "американские биолаборатории в Киеве и Одессе", а также, несмотря на заявления о публичном отделении от Российской православной церкви, призывает прихожан упоминать во время богослужений главу РПЦ Кирилла.

В тот же день Шевченковский райсуд Киева избрал Лебедю меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней и обязал носить электронный браслет.

После решения суда о домашнем аресте Павел заявил, что дом в селе Вороньков Киевской области, где, согласно постановлению суда, он должен находиться, не приспособлен для жизни"Там вообще практически не на чем спать, нет тепла, света, нет ни кружки, ни ложки. Ничего, я это все перетерплю", – сказал митрополит. Этот дом он назвал "небольшой хатой" и заявил, что раздал оттуда все имущество, а в последний раз там был в 2009 году.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: УПЦ МП, церковь, расследование, митрополит Павел, дом
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