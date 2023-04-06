Информацией о том, где, когда и каким способом будет начинаться наступление, владеют не больше четырех-пяти человек на планете – Данилов

По его словам, когда президент Владимир Зеленский говорит о контрнаступлении, то он не упоминает никаких деталей. Тогда как в заявлениях чиновников информация может не соответствовать действительности в силу их неосведомленности.

"Я могу сказать, что людей, которые владеют информацией, где, когда и каким способом будут начинаться те или иные действия на территории Украины, не больше четырех-пяти человек на планете", – сказал Данилов.

Избегая деталей, он в общем описал план военных действий Украины, запланированных на весну.

"Дальнейшие события будут не в пользу России. Мы понимаем, что и для чего мы делаем. Они все отсюда уйдут. Или добровольно, или "грузом 200". Вы увидите, когда оно начнется, но все подробности абсолютно закрыты", – сказал секретарь СНБО.