Информацией о том, где, когда и каким способом будет начинаться наступление, владеют не больше четырех-пяти человек на планете – Данилов

По его словам, когда президент Владимир Зеленский говорит о контрнаступлении, то он не упоминает никаких деталей. Тогда как в заявлениях чиновников информация может не соответствовать действительности в силу их неосведомленности.
"Я могу сказать, что людей, которые владеют информацией, где, когда и каким способом будут начинаться те или иные действия на территории Украины, не больше четырех-пяти человек на планете", – сказал Данилов.
Избегая деталей, он в общем описал план военных действий Украины, запланированных на весну.
"Дальнейшие события будут не в пользу России. Мы понимаем, что и для чего мы делаем. Они все отсюда уйдут. Или добровольно, или "грузом 200". Вы увидите, когда оно начнется, но все подробности абсолютно закрыты", – сказал секретарь СНБО.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации. "Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу справедливую цель и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина", – заявил Зеленский.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.
25 марта Зеленский говорил, что Украине нужна дополнительная военная поддержка – в частности, ВСУ необходимы боеприпасы и истребители. Глава государства добавил, что без достаточного уровня вооружения Украина не будет отправлять своих военнослужащих в контрнаступление.
29 марта Зеленский заявил, что в ближайшие месяцы Украина может "стать активнее на передовой".