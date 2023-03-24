Украина вернула тела еще 83 погибших защитников

Тела погибших забрали с временно оккупированной РФ территории Украины.

"Передача тел с временно оккупированных территорий состоялась при содействии Офиса уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами. Передача тел погибших осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции", – отметили в министерстве.

Предыдущий раз передача тел погибших прошла 24 марта. На тот момент в Украину с начала полномасштабного вторжения России с временно оккупированных территорий удалось вернуть тела 1426 защитников.