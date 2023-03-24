Украина вернула тела еще 83 погибших защитников

Тела погибших забрали с временно оккупированной РФ территории Украины.
"Передача тел с временно оккупированных территорий состоялась при содействии Офиса уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами. Передача тел погибших осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции", – отметили в министерстве.
Предыдущий раз передача тел погибших прошла 24 марта. На тот момент в Украину с начала полномасштабного вторжения России с временно оккупированных территорий удалось вернуть тела 1426 защитников.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей, осенью силы обороны Украины освободили часть Харьковской, Николаевской и Херсонской областей. Сейчас бои ведутся на юге и востоке, РФ сосредоточилась на попытках захватить Донецкую область.
Украинские власти не называют потери сил обороны Украины в войне. Последний раз их в начале декабря 2022 года озвучивал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Тогда он сказал, что погибло от 10 до 13 тыс. украинских военнослужащих. В интервью Bild, которое вышло 3 марта 2023 года, министр обороны Украины Алексей Резников не стал называть точные потери Украины. "Я не буду вам говорить об украинских потерях. Это война, у нас есть потери, есть убитые и раненые, но это значительно меньше потерь россиян. Есть разница между украинцами и россиянами: россияне используют тактику мясорубки, для них их солдаты – просто пушечное мясо, а для нас дорога жизнь каждого солдата", – сказал он.
Потери российских оккупантов, по оценке Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 3 марта, превысили 169 тыс. человек.