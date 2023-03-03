Украина вернула тела еще 17 погибших защитников

В процессе передачи останков участвовали Офис уполномоченного по пропавшим без вести и силовые структуры.
"Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции", – говорится в сообщении.
Всего, по данным министерства, с начала полномасштабного вторжения России из ВТО удалось вернуть тела 1426 защитников. Их передают семьям для достойного захоронения.
Последняя возможность вернуть останки защитников у Украины была 10 февраля, тогда домой вернули тела 61 военнослужащего. 6 декабря в Украину вернули останки еще 49 погибших украинцев.