Украина вернула тела еще 17 погибших защитников

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ из оккупации доставлено 1426 погибших Фото: Автомайдан України / Facebook

В процессе передачи останков участвовали Офис уполномоченного по пропавшим без вести и силовые структуры.



"Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции", – говорится в сообщении.



Всего, по данным министерства, с начала полномасштабного вторжения России из ВТО удалось вернуть тела 1426 защитников. Их передают семьям для достойного захоронения.