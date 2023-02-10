Украина вернула тела 61 погибшего защитника

За время работы Офиса уполномоченного по пропавшим без вести в Украину вернули тела 888 защитников Фото: suspilne.media (архив)

"Сегодня при содействии Минреинтеграции и Офиса уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с силовыми структурами удалось вернуть родным тела 61 защитника Украины. Передача тел состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции и с соблюдением международного гуманитарного права", – говорится в релизе.

Всего с начала работы Офиса уполномоченного по пропавшим без вести в Украину вернули тела 888 погибших защитников, сообщили в министерстве.

6 декабря в Украину вернули останки 49 погибших защитников.