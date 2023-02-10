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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина вернула тела 61 погибшего защитника

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За время работы Офиса уполномоченного по пропавшим без вести в Украину вернули тела 888 защитников
За время работы Офиса уполномоченного по пропавшим без вести в Украину вернули тела 888 защитников
Фото: suspilne.media (архив)

10 февраля в Украину вернули тела 61 погибшего защитника. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Сегодня при содействии Минреинтеграции и Офиса уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с силовыми структурами удалось вернуть родным тела 61 защитника Украины. Передача тел состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции и с соблюдением международного гуманитарного права", – говорится в релизе. 

Всего с начала работы Офиса уполномоченного по пропавшим без вести в Украину вернули тела 888 погибших защитников, сообщили в министерстве. 

6 декабря в Украину вернули останки 49 погибших защитников.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине 4390 человек считаются пропавшими без вести и разыскиваются, 12–15% из них – это гражданское население. Об этом заявил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко 30 сентября. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: реинтеграция, война России против Украины, военнослужащий, конвенция, погибшие, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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