В Украину вернули тела 42 погибших защитников

Возвращением тел занимался офис уполномоченного по пропавшим без вести совместно с силовыми структурами.
"Ежедневно не прекращается работа по обмену. Несмотря на то, что процесс переговоров сложный и длительный, стараемся его ускорить. Понимаем каждую семью, ожидающую возвращения и чествования защитников. Вернем всех", – сказал уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко.
6 декабря в Украину вернули останки 49 погибших защитников.
В общей сложности уполномоченному по пропавшим без вести с момента его назначения удалось вернуть домой тела 869 защитников, сообщили в Минреинтеграции.