В Украину вернули тела 42 погибших защитников

Возвращением тел занимался офис уполномоченного по пропавшим без вести совместно с силовыми структурами.

"Ежедневно не прекращается работа по обмену. Несмотря на то, что процесс переговоров сложный и длительный, стараемся его ускорить. Понимаем каждую семью, ожидающую возвращения и чествования защитников. Вернем всех", – сказал уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко.