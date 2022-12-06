В Украину вернули тела 49 погибших военных – министерство реинтеграции

По словам уполномоченного по вопросам граждан, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко, работы по отработке локаций, где предположительно находятся погибшие бойцы, продолжаются постоянно.



"Совместно с силовыми структурами делаем все возможное, чтобы вернуть как можно больше тел. Благодарю каждого, кто приобщается к этим сверхсложным процессам, ведь для родных наших защитников достойно попрощаться с ними – дело чести", – сказал он.



