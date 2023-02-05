В Украину вернули еще двух детей, незаконно депортированных оккупантами в Россию – Минреинтеграции

Согласно релизу, девочек 13 и 15 лет вместе с матерью депортировали из Луганской области в Рязань после начала полномасштабного вторжения РФ. Там женщина умерла (о причинах не сообщается), а девочки попали в детдом.

"В Минреинтеграции обратилась их старшая сестра, которая со своей семьей успела эвакуироваться в Волынскую область. Все вместе прошли путь от оформления опеки над девочками до их возвращения на родину", – добавили в министерстве. – Слаженная работа продолжалась около полутора месяцев. И вот, наконец, очередная, но крайне важная для нашего государства победа: украинские дети должны быть в Украине. Девочки воссоединились с семьей и находятся в полной безопасности. Они окружены теплом и заботой родных людей".

Старшая сестра взяла младших под свою опеку, уточнили в министерстве.

В министерстве поблагодарили за помощь в возвращении девочек благотворительную организацию "СОС Детские городки в Украине", Государственную пограничную службу Украины, а также службу по делам детей Колковского поселкового совета (Волынская область).

17 декабря в Минреинтеграции информировали, что с временно оккупированных территорий Украины и из России уже удалось вернуть более 100 детей.