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В Украину вернули еще двух детей, незаконно депортированных оккупантами в Россию – Минреинтеграции

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Девочки сейчас со старшей сестрой
Девочки сейчас со старшей сестрой
Фото: minre.gov.ua

В Украину вернули еще двух детей – девочек-подростков, которые были незаконно депортированы российскими оккупантами на территорию РФ. Об этом проинформировала 5 февраля пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Согласно релизу, девочек 13 и 15 лет вместе с матерью депортировали из Луганской области в Рязань после начала полномасштабного вторжения РФ. Там женщина умерла (о причинах не сообщается), а девочки попали в детдом.

"В Минреинтеграции обратилась их старшая сестра, которая со своей семьей успела эвакуироваться в Волынскую область. Все вместе прошли путь от оформления опеки над девочками до их возвращения на родину", – добавили в министерстве. – Слаженная работа продолжалась около полутора месяцев. И вот, наконец, очередная, но крайне важная для нашего государства победа: украинские дети должны быть в Украине. Девочки воссоединились с семьей и находятся в полной безопасности. Они окружены теплом и заботой родных людей".

Старшая сестра взяла младших под свою опеку, уточнили в министерстве.

В министерстве поблагодарили за помощь в возвращении девочек благотворительную организацию "СОС Детские городки в Украине", Государственную пограничную службу Украины, а также службу по делам детей Колковского поселкового совета (Волынская область). 

17 декабря в Минреинтеграции информировали, что с временно оккупированных территорий Украины и из России уже удалось вернуть более 100 детей

Контекст:

В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.

15 сентября США ввели санкции против детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. По данным минфина США, она непосредственно руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в Россию и усыновлению украинских детей российскими семьями.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил в интервью LB.ua, опубликованном 19 сентября, что на оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь российские захватчики принудительно депортировали более 7 тыс. украинских детей.

Верещук 20 сентября сообщила, что российские захватчики вывезли в РФ по меньшей мере 2,1 тыс. украинских детей, лишенных родительской опеки.

Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека верифицировал пребывание на территории России более 12 тыс. украинских детей, из них ориентировочно 8600 вывезли принудительно, сообщал 14 декабря омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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