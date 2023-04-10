80 защитников и 20 защитниц, самому молодому – 19 лет. В координационном штабе рассказали подробности сегодняшнего обмена пленными

Среди освобожденных военных – девять офицеров, остальные – представители рядового и сержантского состава. Самому молодому освобожденному 19 лет.

"В этот раз удалось освободить 24 нацгвардейца, 22 пограничника, 22 представителя Военно-морских сил, 21 военнослужащего Вооруженных сил Украины и 11 теробороновцев. Освобожденные защитники и защитницы участвовали в боях на херсонском, харьковском, донецком, киевском, запорожском и сумском направлениях. Среди наших героев – защитники Мариуполя, Бахмута и Гостомеля, а также защитники Чонгара, острова Змеиный, Запорожской и Чернобыльской атомных электростанций", – сообщили в штабе.

Почти половина из освобожденных пленных имеют тяжелые ранения, болезни или подвергались пыткам, добавили в пресс-центре.

Штаб также опубликовал фото и видео с освобожденными из плена военными.

Координационный штаб сообщил, что в соответствии с Женевскими конвенциями Украина передала РФ пятерых тяжелораненых пленных.

"Согласно нормам Женевских конвенций, украинская сторона репатриировала на территорию государства-агрессора еще пять тяжелораненых пленных оккупантов, в том числе единственную женщину, которая находилась в украинском плену. Состояние этих лиц удалось стабилизировать, чтобы они стали пригодными для транспортировки. Репатриация, как и предполагает международное гуманитарное право, произошла без всяких условий для российской стороны", – говорится в сообщении.

Также в священный для мусульман месяц Рамадан Украина передала двух военнопленных мусульман, воевавших в составе армии страны-оккупанта.

"Напомним, что 24 марта украинская сторона уже репатриировала пятерых транспортабельных тяжелораненых российских оккупантов. Однако в местах содержания в России и на временно оккупированных территориях сейчас находится значительно больше раненых военнопленных, которых государство-оккупант, согласно Женевским конвенциям, должно немедленно вернуть без предварительных условий", – заявили в штабе.