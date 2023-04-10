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ВОЙНА В УКРАИНЕ

80 защитников и 20 защитниц, самому молодому – 19 лет. В координационном штабе рассказали подробности сегодняшнего обмена пленными

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Обмен состоялся 10 апреля
Обмен состоялся 10 апреля
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Telegram

В ходе обмена пленными между Украиной и Россией, который состоялся 10 апреля, в Украину удалось вернуть 100 военнослужащих – 80 защитников и 20 защитниц. Об этом сообщил в Telegram координационный центр по вопросам обращения с военнопленными.

Среди освобожденных военных – девять офицеров, остальные – представители рядового и сержантского состава. Самому молодому освобожденному 19 лет.

"В этот раз удалось освободить 24 нацгвардейца, 22 пограничника, 22 представителя Военно-морских сил, 21 военнослужащего Вооруженных сил Украины и 11 теробороновцев. Освобожденные защитники и защитницы участвовали в боях на херсонском, харьковском, донецком, киевском, запорожском и сумском направлениях. Среди наших героев – защитники Мариуполя, Бахмута и Гостомеля, а также защитники Чонгара, острова Змеиный, Запорожской и Чернобыльской атомных электростанций", – сообщили в штабе.

Почти половина из освобожденных пленных имеют тяжелые ранения, болезни или подвергались пыткам, добавили в пресс-центре.

Штаб также опубликовал фото и видео с освобожденными из плена военными.

Координационный штаб сообщил, что в соответствии с Женевскими конвенциями Украина передала РФ пятерых тяжелораненых пленных.

"Согласно нормам Женевских конвенций, украинская сторона репатриировала на территорию государства-агрессора еще пять тяжелораненых пленных оккупантов, в том числе единственную женщину, которая находилась в украинском плену. Состояние этих лиц удалось стабилизировать, чтобы они стали пригодными для транспортировки. Репатриация, как и предполагает международное гуманитарное право, произошла без всяких условий для российской стороны", – говорится в сообщении.

Также в священный для мусульман месяц Рамадан Украина передала двух военнопленных мусульман, воевавших в составе армии страны-оккупанта.

"Напомним, что 24 марта украинская сторона уже репатриировала пятерых транспортабельных тяжелораненых российских оккупантов. Однако в местах содержания в России и на временно оккупированных территориях сейчас находится значительно больше раненых военнопленных, которых государство-оккупант, согласно Женевским конвенциям, должно немедленно вернуть без предварительных условий", – заявили в штабе.

Контекст:

С начала полномасштабной войны Украина освободила из российского плена 2005 украинцев, отметили 3 апреля в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. В то же время по данным ОП, которые приводит 7 апреля "Голос Америки", всего с 11 марта 2022 года координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел 39 обменов. Всего освободили 1993 человека, из них 184 женщины и 107 гражданских заложников.

Предпоследний обмен состоялся 7 марта. Украина вернула в ходе этого обмена 130 своих граждан. России выдали, по сообщению минобороны РФ, 90 оккупантов. Последний обмен состоялся 3 апреля, домой из российского плена вернулись еще 12 украинцев (10 военных и двое гражданских).

Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября 2022 года. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, пленные, война России против Украины, обмен пленными
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