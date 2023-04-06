В Украину вернули еще одного ребенка, незаконно депортированного российскими оккупантами – омбудсмен

"В начале года ко мне обратилась бабушка с просьбой содействовать в возвращении внука Артема, который вместе с другими воспитанниками Олешковского детского дома-интерната Херсонской области был депортирован в РФ. Заявительница сообщила, как только ей стало известно, что воспитанников указанного дома-интерната вывозят в РФ, она лично поехала в заведение, чтобы забрать внука. Однако Артема вместе с другими воспитанниками к тому времени уже переместили на территорию РФ, оттуда во временно оккупированный Крым, а затем в город Скадовск", – заявил он.

По словам Лубинца, администрация заведения, в котором находился Артем, отказалась его возвращать.

"По моему обращению в орган опеки и попечительства относительно принятия мер с целью защиты прав и интересов ребенка в феврале бабушка была назначена попечителем над внуком и приняты другие меры по возвращению ребенка на подконтрольную Украине территорию", – написал омбудсмен.