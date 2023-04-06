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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украину вернули еще одного ребенка, незаконно депортированного российскими оккупантами – омбудсмен

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По словам Лубинца, администрация заведения, в котором находился ребенок, отказалась его возвращать
По словам Лубинца, администрация заведения, в котором находился ребенок, отказалась его возвращать
Фото: Омбудсман Лубінець Дмитро | Ombudsman Dmytro Lubinets / Telegram

В Украину вернули еще одного ребенка, которого оккупанты незаконно депортировали сначала в Россию, а затем на оккупированные территории. Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец 5 марта в Telegram.

"В начале года ко мне обратилась бабушка с просьбой содействовать в возвращении внука Артема, который вместе с другими воспитанниками Олешковского детского дома-интерната Херсонской области был депортирован в РФ. Заявительница сообщила, как только ей стало известно, что воспитанников указанного дома-интерната вывозят в РФ, она лично поехала в заведение, чтобы забрать внука. Однако Артема вместе с другими воспитанниками к тому времени уже переместили на территорию РФ, оттуда во временно оккупированный Крым, а затем в город Скадовск", – заявил он.

По словам Лубинца, администрация заведения, в котором находился Артем, отказалась его возвращать.

"По моему обращению в орган опеки и попечительства относительно принятия мер с целью защиты прав и интересов ребенка в феврале бабушка была назначена попечителем над внуком и приняты другие меры по возвращению ребенка на подконтрольную Украине территорию", – написал омбудсмен.

Контекст:

По данным детского омбудсмена Украины Дарьи Герасимчук, Россия депортировала и принудительно переместила более 16 тыс. украинских детей. При этом Герасимчук отметила, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.

17 марта МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, дети, омбудсмен, война России против Украины, Дмитрий Лубинец
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