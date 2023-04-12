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Глава МИД Эстонии призвал не допускать россиян на Олимпиаду

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Рейнсалу: Эстония стоит и будет стоять с Украиной. До победы!
Рейнсалу: Эстония стоит и будет стоять с Украиной. До победы!
Фото: EPA

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал не допускать российских спортсменов на Олимпиаду. Об этом он заявил 12 апреля в Twitter.

"В Twitter распространяется видео, на котором россияне обезглавливают украинского солдата... И все же мы буквально говорим о необходимости диалога и конкуренции друг с другом на Олимпиаде? Что мы здесь делаем? Эстония стоит и будет стоять с Украиной. До победы!" – написал он.

Контекст:

11 апреля российские Telegram-каналы начали распространять видео с казнью украинского военного. "Россияне сняли страшное видео жестокого обезглавливания пленного украинского солдата. Это еще одно чудовищное преступление российской армии и нарушение всех конвенций и моральных принципов человечества", – прокомментировал его украинский блогер Игорь Лаченков.

По факту публикации видео СБУ начала расследование.

В Минобороны Украины заявили, что занимаются идентификацией погибшего, и призвали не распространять видео убийства.

В ЕС заявили, что в случае подтверждения убийства российскими оккупантами украинского военного это будет "еще одним брутальным напоминанием бесчеловечного характера российской агрессии".

Американский канал CNN 11 апреля сообщил о еще одном видео с казнью двух украинских военных. По данным канала, оно было опубликовано 8 апреля и не связано с тем, которое появилось 11-го.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Эстония, казнь, Олимпиада, война России против Украины, Урмас Рейнсалу
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