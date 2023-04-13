Бульвар Шоубиз
 
13 апреля, 2023
 
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Облокотилась на его плечо. Мишина в ультрамини и микротопе показала свежее фото с мужчиной

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Мишина анонсировала новый фотосет
Мишина анонсировала новый фотосет
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 12 апреля в Instagram Stories разместила фото, на котором запечатлена с украинским фотографом Игорем Кирьяном.

Снимок подписан от имени Кирьяна.

"Вскоре покажу съемку с прекрасной Ксенией Мишиной", – отмечено в подписи.

Мишина снялась в ультрамини и микротопе. Она позировала, облокотившись на плечо Кирьяна.

Фото: misha.k.ua / Instagram
Фото: misha.k.ua / Instagram

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ. В феврале 2023 года Мишина стала ведущей нового шоу на канале ТЕТ "Я люблю Україну".

Мишина одна воспитывает сына Платона, которого родила 11 апреля 2012 года. О том, кто отец мальчика, актриса умалчивает.

В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года актриса заявила, что рассталась со своим избранником.

Мишина регулярно занимается в тренажерном зале. 17 марта 2023 года актриса похвасталась результатами похудения и обретения спортивной формы. Она показала, как изменилась ее фигура за четыре месяца благодаря регулярным тренировкам.

Теги: фигура, актриса, фото, Ксения Мишина, мужчины, Холостячка
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