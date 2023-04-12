24-летняя Квиткова снялась в прозрачном платье с горящей спичкой во рту

Квиткова предстала в черном длинном платье из черной прозрачной ткани. Позируя, блогер зажгла спичку, которую держала в зубах.

She want me, it’s evil make a deal, – процитировала она песню Two Seater американского исполнителя Montell Fish.

Это переводится как "Она хочет меня. Это зло заключать сделку".

6 апреля Квиткова опубликовала фото в черном спортивном нижнем белье.

"Мама", – написала она.

Контекст:

В 2019 году Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал украинский телеведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у пары родился первенец – Лев. Осенью 2022 года супруги обвенчались.

В январе 2023 года Квиткова призналась, что они с Добрыниным расстались.