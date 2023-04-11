Мишина показала парную фотосессию с сыном. Фото

"Раз в год, когда я пишу такие посты, на моих глазах слезы, слезы счастья и бесконечной благодарности за то, что ты у меня есть. Твоя жизнь – мои годы интересного, яркого и периодами сложного пути. Я столько прошла и узнала, столько испытала и осознала, что, находясь в сегодняшней точке своей жизни, я с уверенностью говорю о том, что моя самая главная сила и мотивация всегда коренилась в тебе", – написала она.

Мишина отметила, что ее обязанность – быть сыну примером и опорой.

"Ведь совсем скоро ты вырастешь в этом мире и пойдешь играть в свои взрослые игры, а я всегда буду с тобой душой. Всегда буду твоей безумной, любящей мамой", – написала актриса.

Мишина обратилась к мамам, заявив, что дети – умнее, и призвала беречь их чистоту.

"С 11-м днем рождения, мой Олимп! Спасибо, что каждый день я с тобой учусь, с тобой расту, с тобой люблю!" – отметила она.

Актриса сопроводила пост снимками из парной фотосессии с сыном. На фото она, как и ее сын, запечатлена в черном брючном костюме.