"Одна из любимых фотографий". Галкин показал, как Пугачева танцевала в легком платье, приподняв его подол

Галкин и Пугачева поженились в 2011 году Фото: maxgalkinru / Instagram

"Одна из любимых фотографий. Два года назад, на моем 45-летии", – написал он.

На снимке Пугачева запечатлена танцующей. Она, позируя, приподняла подол платья спереди и засветила ноги в серебристых туфлях на каблуках.