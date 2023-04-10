"Одна из любимых фотографий". Галкин показал, как Пугачева танцевала в легком платье, приподняв его подол

"Одна из любимых фотографий. Два года назад, на моем 45-летии", – написал он.
На снимке Пугачева запечатлена танцующей. Она, позируя, приподняла подол платья спереди и засветила ноги в серебристых туфлях на каблуках.
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Галкин женился на Пугачевой 23 декабря 2011 года. Детей пары, двойняшек Гарри и Лизу, вынашивала суррогатная мать. 18 сентября 2022 года детям исполнилось девять лет.
В первые дни полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.
Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля 2022 года он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.
27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию, но вскоре снова уехала в Израиль.
18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину.
В начале декабря Галкин вместе с женой и детьми находился в Израиле. Шоумен выступает в разных странах мира.