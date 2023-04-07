Обняла его сзади. Дорофеева показала фото с Кацуриным и рассказала о болезни

Дорофеева сообщила о романе с Кацуриным в 2022 году nadyadorofeeva / Instagram

Снимок певица сделала в лифте. Она позировала, обнимая своего избранника сзади.

"Люди, интересно провести опрос. Как вы себя чувствуете? Потому что у нас столько друзей болеют и мы все никак не выздоровеем", – написала она.





nadyadorofeeva / Instagram

Дорофеева еще 16 марта пожаловалась на плохое самочувствие и отменила концерт в Луцке, который должен был состояться 16 марта, перенесла его на 21 марта