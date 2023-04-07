Бульвар Шоубиз
 
07 апреля, 2023
 
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Обняла его сзади. Дорофеева показала фото с Кацуриным и рассказала о болезни

Дорофеева сообщила о романе с Кацуриным в 2022 году
Дорофеева сообщила о романе с Кацуриным в 2022 году
nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) 7 апреля в Instagram Stories опубликовала новое фото со своим бойфрендом, ресторатором Михаилом Кацуриным.

Снимок певица сделала в лифте. Она позировала, обнимая своего избранника сзади.

"Люди, интересно провести опрос. Как вы себя чувствуете? Потому что у нас столько друзей болеют и мы все никак не выздоровеем", – написала она.


Фото: misha_katsurin / Instagram

nadyadorofeeva / Instagram

Дорофеева еще 16 марта пожаловалась на плохое самочувствие и отменила концерт в Луцке, который должен был состояться 16 марта, перенесла его на 21 марта

Контекст:

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским артистом Dantes.

Он признался, что они с певицей приняли решение разъехаться и пожить отдельно в начале февраля, после чего уже не воссоединились. 

В марте 2022 года Дорофеева сообщила о расставании с Dantes. В январе 2023 года стало известно, что они официально оформили развод.

Кацурин официально оформил развод со своей женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной.

Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.

Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.

Теги: Надя Дорофеева, певица, фото, ресторатор, объятия, Dorofeeva, Михаил Кацурин
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