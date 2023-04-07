Обняла его сзади. Дорофеева показала фото с Кацуриным и рассказала о болезни

Снимок певица сделала в лифте. Она позировала, обнимая своего избранника сзади.
"Люди, интересно провести опрос. Как вы себя чувствуете? Потому что у нас столько друзей болеют и мы все никак не выздоровеем", – написала она.
Дорофеева еще 16 марта пожаловалась на плохое самочувствие и отменила концерт в Луцке, который должен был состояться 16 марта, перенесла его на 21 марта
О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским артистом Dantes.
Он признался, что они с певицей приняли решение разъехаться и пожить отдельно в начале февраля, после чего уже не воссоединились.
В марте 2022 года Дорофеева сообщила о расставании с Dantes. В январе 2023 года стало известно, что они официально оформили развод.
Кацурин официально оформил развод со своей женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной.
Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.
У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.
Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.