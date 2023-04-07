В мини-юбке и с цветком в волосах. Джамала показала, как выглядела, работая в кафе в Крыму

"Я работала в семейном кафе возле моря в Кучук Озени", – написала певица.
На снимке она запечатлена в желтом топе и черно-белой мини-юбке в горох. В волосах у Джамалы красный цветок.
"Крым. Здесь всегда вкусно накормят и приветливо встретят крымские татары", – написала она.
Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) имеет крымскотатарское происхождение. Она выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году. Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.
В 2016 году Джамала победила в песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Стокгольме, она исполняла композицию "1944" о депортации своего народа.
После нападения РФ на Украину Джамала с детьми уехала в Турцию. Артистка выступает в разных странах с концертами в поддержку Украины.