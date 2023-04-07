В мини-юбке и с цветком в волосах. Джамала показала, как выглядела, работая в кафе в Крыму

"Я работала в семейном кафе возле моря в Кучук Озени", – написала певица.

На снимке она запечатлена в желтом топе и черно-белой мини-юбке в горох. В волосах у Джамалы красный цветок.

"Крым. Здесь всегда вкусно накормят и приветливо встретят крымские татары", – написала она.

Фото: jamalajaaa / Instagram