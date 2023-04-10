"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе

Берри: Невозможное всегда кажется таким, пока оно не сделано Фото: halleberry / Instagram

Берри снялась на балконе. Актриса предстала в миниатюрных красных плавках и топлес. Она прикрыла бюст рукой.

"Я делаю то, что я хочу. Счастливой субботы!" – написала Берри.

Фото можно посмотреть здесь.

9 апреля актриса разместила снимок, сделанный на берегу океана. Она снялась в тигровом коричнево-черном кардигане.

"Невозможное всегда кажется таким, пока оно не сделано. Счастливой Пасхи всем", – написала Берри.

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