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10 апреля, 2023
 
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"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе

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Берри: Невозможное всегда кажется таким, пока оно не сделано
Берри: Невозможное всегда кажется таким, пока оно не сделано
Фото: halleberry / Instagram

56-летняя голливудская актриса Холли Берри на своей странице в Instagram 8 апреля поделилась снимком, для которого позировала с бокалом вина.

Берри снялась на балконе. Актриса предстала в миниатюрных красных плавках и топлес. Она прикрыла бюст рукой.

"Я делаю то, что я хочу. Счастливой субботы!" – написала Берри.

Фото можно посмотреть здесь.

9 апреля актриса разместила снимок, сделанный на берегу океана. Она снялась в тигровом коричнево-черном кардигане.

"Невозможное всегда кажется таким, пока оно не сделано. Счастливой Пасхи всем", – написала Берри.

Контекст:

Холли Берри родилась 14 августа 1966 года в Кливленде (штат Огайо, США). Она лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми".

Наиболее известные фильмы с участием Берри – "Женщина-кошка", "Готика", "Люди Икс".

Фильм "В синяках", о котором шла речь в посте, вышел в 2020 году.

Теги: Холли Берри, актриса, фото, топлес, бюстгальтер, плавки, бюст
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