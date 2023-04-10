"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе

Берри снялась на балконе. Актриса предстала в миниатюрных красных плавках и топлес. Она прикрыла бюст рукой.
"Я делаю то, что я хочу. Счастливой субботы!" – написала Берри.
Фото можно посмотреть здесь.
9 апреля актриса разместила снимок, сделанный на берегу океана. Она снялась в тигровом коричнево-черном кардигане.
"Невозможное всегда кажется таким, пока оно не сделано. Счастливой Пасхи всем", – написала Берри.
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Холли Берри родилась 14 августа 1966 года в Кливленде (штат Огайо, США). Она лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми".
Наиболее известные фильмы с участием Берри – "Женщина-кошка", "Готика", "Люди Икс".
Фильм "В синяках", о котором шла речь в посте, вышел в 2020 году.