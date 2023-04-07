Саливанчук снялась в белом кружевном боди в разных позах и рассказала, чего не сделает ради популярности в сети

Актриса снялась в разных позах в белом кружевном боди, джинсах, жакете и шляпе.
В после она рассказала, что не готова идти на шаги, которые рекомендуют эксперты для увеличения популярности блога.
А именно:
"Я всегда говорю правду. Не хочу придумывать, потому что я живу, показываю в блоге и слезы, и смех. А когда на душе совсем плохо, я просто делаю паузу. Потому что я с вами честна, советую только то, чем я действительно пользуюсь и что нравится, рассказываю и показываю реальные события своей жизни, потому что я такая, какая я есть, и хочу всегда быть собой", – отметила Саливанчук.
Она спросила у подписчиков, нужно ли подстраиваться под тренды или оставаться собой, даже если это не модно.
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Наиболее известный проект с участием Саливанчук – украинский сериал "Однажды под Полтавой", премьера которого состоялась в 2014 году на канале ТЕТ. Всего вышло 14 сезонов сериала. 13 февраля на телеканале состоится премьера последнего сезона этого сериала.
Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году. Актриса служит в киевском Театре на Подоле.
Саливанчук замужем за нардепом от партии "Слуга народа" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а в 2020-м – второй сын Никита.