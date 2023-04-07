Саливанчук снялась в белом кружевном боди в разных позах и рассказала, чего не сделает ради популярности в сети

Актриса снялась в разных позах в белом кружевном боди, джинсах, жакете и шляпе.

В после она рассказала, что не готова идти на шаги, которые рекомендуют эксперты для увеличения популярности блога.

А именно:

снимать короткие видео по пять-шесть секунд, чтобы человек не успел заметить, что пересмотрел уже это видео несколько раз по кругу, а просмотры увеличиваются;

держать интригу;

врать;

придумывать что-то, чего не существует.

"Я всегда говорю правду. Не хочу придумывать, потому что я живу, показываю в блоге и слезы, и смех. А когда на душе совсем плохо, я просто делаю паузу. Потому что я с вами честна, советую только то, чем я действительно пользуюсь и что нравится, рассказываю и показываю реальные события своей жизни, потому что я такая, какая я есть, и хочу всегда быть собой", – отметила Саливанчук.

Она спросила у подписчиков, нужно ли подстраиваться под тренды или оставаться собой, даже если это не модно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)