Бульвар Шоубиз
 
07 апреля, 2023
 
Новости

Саливанчук снялась в белом кружевном боди в разных позах и рассказала, чего не сделает ради популярности в сети

Саливанчук: Хочу всегда быть собой
Саливанчук: Хочу всегда быть собой
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук 6 апреля в Instagram разместила свой новый фотосет.

Актриса снялась в разных позах в белом кружевном боди, джинсах, жакете и шляпе.

В после она рассказала, что не готова идти на шаги, которые рекомендуют эксперты для увеличения популярности блога.

А именно: 

  • снимать короткие видео по пять-шесть секунд, чтобы человек не успел заметить, что пересмотрел уже это видео несколько раз по кругу, а просмотры увеличиваются;
  • держать интригу;
  • врать;
  • придумывать что-то, чего не существует.

"Я всегда говорю правду. Не хочу придумывать, потому что я живу, показываю в блоге и слезы, и смех. А когда на душе совсем плохо, я просто делаю паузу. Потому что я с вами честна, советую только то, чем я действительно пользуюсь и что нравится, рассказываю и показываю реальные события своей жизни, потому что я такая, какая я есть, и хочу всегда быть собой", – отметила Саливанчук.

Она спросила у подписчиков, нужно ли подстраиваться под тренды или оставаться собой, даже если это не модно.

Контекст:

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – украинский сериал "Однажды под Полтавой", премьера которого состоялась в 2014 году на канале ТЕТ. Всего вышло 14 сезонов сериала. 13 февраля на телеканале состоится премьера последнего сезона этого сериала.

Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году. Актриса служит в киевском Театре на Подоле.

Саливанчук замужем за нардепом от партии "Слуга народа" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а в 2020-м – второй сын Никита.

Теги: фигура, актриса, блогер, Анна Саливанчук
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