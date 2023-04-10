В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео

"Не могу дождаться, чтобы исполнить это снова в ближайшее время", – написала она.
В ролике певица показала эпизоды из клипа на трек I'm Glad, концертного выступления и видео одной из своих недавних репетиций. В архивном ролике исполнительница танцует в черном топе и трусах, а в недавней съемке она предстала в спортивных штанах и белом топе. В финале видео Лопес показала снимок, для которого позировала в бикини и пляжной накидке с бахромой.
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Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес более 30 картин.
17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества артистка взяла фамилию супруга.