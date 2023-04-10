В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео

Лопес: Не могу дождаться, чтобы исполнить это снова в ближайшее время Фото: jlo / Instagram

"Не могу дождаться, чтобы исполнить это снова в ближайшее время", – написала она.

В ролике певица показала эпизоды из клипа на трек I'm Glad, концертного выступления и видео одной из своих недавних репетиций. В архивном ролике исполнительница танцует в черном топе и трусах, а в недавней съемке она предстала в спортивных штанах и белом топе. В финале видео Лопес показала снимок, для которого позировала в бикини и пляжной накидке с бахромой.

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