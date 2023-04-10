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10 апреля, 2023
 
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В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео

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Лопес: Не могу дождаться, чтобы исполнить это снова в ближайшее время
Лопес: Не могу дождаться, чтобы исполнить это снова в ближайшее время
Фото: jlo / Instagram

53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес на своей странице в Instagram 8 апреля разместила ролик, посвященный 20-летию песни I'm Glad.

"Не могу дождаться, чтобы исполнить это снова в ближайшее время", – написала она.

В ролике певица показала эпизоды из клипа на трек I'm Glad, концертного выступления и видео одной из своих недавних репетиций. В архивном ролике исполнительница танцует в черном топе и трусах, а в недавней съемке она предстала в спортивных штанах и белом топе. В финале видео Лопес показала снимок, для которого позировала в бикини и пляжной накидке с бахромой.

Контекст:

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества артистка взяла фамилию супруга.

Теги: видео, Дженнифер Лопес, актриса, певица, белье, бикини, ролик
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