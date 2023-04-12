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12 апреля, 2023
 
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"Дикая река". Тина Кароль поделилась снимками, для которых позировала босиком

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Тина Кароль показала свежие снимки
Тина Кароль показала свежие снимки
Фото: tina_karol / Instagram

38-летняя украинская певица Тина Кароль 10 апреля на своей странице в Instagram поделилась новым фотосетом.

"Дикая река", – написала она.

Тина Кароль снялась в черных брюках и футболке, босиком. Певица продемонстрировала разные позы: сидя на полу и стоя.

Автор фото – Яна Яцюк.

В декабре 2022 года Тина Кароль показывала снимки тоже в лаконичном образе. Певица позировала в длинном черном пальто.

Автором этого фотосета является Антон Кулаковский.

Контекст:

Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) родилась 25 января 1985 года в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины за границей.

Теги: фигура, Тина Кароль, певица, фото
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