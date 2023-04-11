35-летняя Никитюк снялась в белых облегающих шортах и топе

"Как говорят у нас в Украине, "хеллоу, гайс"!" – написала она.

"Хеллоу, гайс" (hello, guys) – "привет, ребята" в переводе с английского языка.

Никитюк сделала зеркальное селфи. Она снялась стоя, облаченная в белые облегающие шорты и топ. Телеведущая предстала с косметическими патчами под глазами.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011-м она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других.

В первый день большой войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 1 июля 2022 года ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.

Никитюк в феврале 2023 года вместе с семьей отдыхала на курорте в Украине, в Хмельницкой области.