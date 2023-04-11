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11 апреля, 2023
 
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27-летняя Бех-Романчук показала фигуру в микрошортах и миниатюрном топе

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В июне Бех-Романчук исполнится 28 лет
В июне Бех-Романчук исполнится 28 лет
Фото: marynabekh / Instagram

27-летняя украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук 9 апреля в Instagram обнародовала ролик, снятый на беговой дорожке.

Бех-Романчук позировала в белом миниатюрном топе и синих микрошортах. Спортсменка стояла, поправляя волосы.

4 апреля спортсменка показала, как прыгает с разбега в длину.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

На чемпионате Европы по легкой атлетике в 2022 году Бех-Романчук завоевала золотую медаль на соревнованиях в тройном прыжке.

Теги: спортсмены, фигура, Марина Бех-Романчук
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