Бульвар Шоубиз
 
11 апреля, 2023
 
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49-летняя Клум снялась топлес. Фото

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Летом Клум отпразднует 50-летие
Летом Клум отпразднует 50-летие
Фото: heidiklum / Instagram

49-летняя немецкая модель Хайди Клум 9 апреля в Instagram опубликовала фото, для которого позировала без бюстгальтера.

Модель предстала в черных плавках и с заячьими ушами на голове. Она позировала у бассейна, прикрыв грудь руками. Клум сложила губы в поцелуе.

Фото можно посмотреть здесь.

В конце марта Клум публиковала ролик, в котором предстала в черном декольтированном топе и брючном костюме цвета лайма. Клум подвигала грудью перед камерой.

Контекст:

1 июня 2022 года Клум исполнилось 49 лет. Она сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Теги: модель, Хайди Клум, фото, топлес, грудь, бюстгальтер, декольте
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