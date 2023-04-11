49-летняя Клум снялась топлес. Фото

Модель предстала в черных плавках и с заячьими ушами на голове. Она позировала у бассейна, прикрыв грудь руками. Клум сложила губы в поцелуе.

Фото можно посмотреть здесь.

В конце марта Клум публиковала ролик, в котором предстала в черном декольтированном топе и брючном костюме цвета лайма. Клум подвигала грудью перед камерой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)