49-летняя Клум снялась топлес. Фото

Модель предстала в черных плавках и с заячьими ушами на голове. Она позировала у бассейна, прикрыв грудь руками. Клум сложила губы в поцелуе.
Фото можно посмотреть здесь.
В конце марта Клум публиковала ролик, в котором предстала в черном декольтированном топе и брючном костюме цвета лайма. Клум подвигала грудью перед камерой.
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1 июня 2022 года Клум исполнилось 49 лет. Она сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.
Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.