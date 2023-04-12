Бульвар Шоубиз
 
12 апреля, 2023
 
Новости

С Кацуриным, его другом и известной бизнесвумен. Дорофеева поделилась серией снимков

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Дорофеева показала свою компанию
Дорофеева показала свою компанию
nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) 11 апреля в Instagram опубликовала подборку фото, сделанных на встрече с друзьями.

Певица позировала со своим бойфрендом, ресторатором Михаилом Кацуриным, его другом – телеведущим Антоном Птушкиным, а также бизнеследи Лерой Бородиной.

В подборку вошли несколько фото Дорофеевой, на которых она позировала одна, и снимки с участниками ее команды.

"Люди", – написала она.

Контекст:

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским артистом Dantes.

Он признался, что они с певицей приняли решение разъехаться и пожить отдельно в начале февраля, после чего уже не воссоединились. 

В январе 2023 года Дорофеева и Dantes официально оформили развод.

Кацурин официально оформил развод со своей женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной.

Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.

Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.

Теги: Надя Дорофеева, певица, телеведущий, фото, ресторатор, Dorofeeva, Антон Птушкин, Михаил Кацурин, Лера Бородина
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