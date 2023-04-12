27-летняя Бех-Романчук в лосинах показала растяжку. Спортсменка продемонстрировала вид сзади

Бех-Романчук позировала в сиреневом облегающем спортивном костюме, состоящем из топа и лосин. Она продемонстрировала растяжку, показав при этом вид сзади.

"И пусть эта неделя дарит вам улыбку!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

7 апреля Бех-Романчук показывала, как прыгает в высоту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)