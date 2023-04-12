27-летняя Бех-Романчук в лосинах показала растяжку. Спортсменка продемонстрировала вид сзади

Бех-Романчук позировала в сиреневом облегающем спортивном костюме, состоящем из топа и лосин. Она продемонстрировала растяжку, показав при этом вид сзади.
"И пусть эта неделя дарит вам улыбку!" – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
7 апреля Бех-Романчук показывала, как прыгает в высоту.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.
На чемпионате Европы по легкой атлетике в 2022 году Бех-Романчук завоевала золотую медаль на соревнованиях в тройном прыжке.