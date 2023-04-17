"Взрыв из прошлого". 49-летняя Клум показала, как позировала топлес

Клум показала снимок из своего архива Фото: heidiklum / Instagram

Клум позировала на полу, на фоне кровати. Модель снялась без бюстгальтера, скрестив руки на груди. Она запечатлена в белых трусах и черных ботфортах. Клум предстала с распущенными волосами, надув пузырь из жвачки.

"Взрыв из прошлого", – написала она.

Фото можно посмотреть здесь.

Автор снимка – американский фотограф Санте Д'орацио.