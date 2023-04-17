Бульвар Шоубиз
 
17 апреля, 2023
 
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"Взрыв из прошлого". 49-летняя Клум показала, как позировала топлес

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Клум показала снимок из своего архива
Клум показала снимок из своего архива
Фото: heidiklum / Instagram

49-летняя немецкая модель Хайди Клум 15 апреля в Instagram опубликовала черно-белое архивное фото.

Клум позировала на полу, на фоне кровати. Модель снялась без бюстгальтера, скрестив руки на груди. Она запечатлена в белых трусах и черных ботфортах. Клум предстала с распущенными волосами, надув пузырь из жвачки.

"Взрыв из прошлого", – написала она.

Фото можно посмотреть здесь.

Автор снимка – американский фотограф Санте Д'орацио.

Контекст:

1 июня 2022 года Клум исполнилось 49 лет. Она сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Теги: модель, Хайди Клум, фото, топлес, грудь, бюстгальтер
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