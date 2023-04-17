"Взрыв из прошлого". 49-летняя Клум показала, как позировала топлес

Клум позировала на полу, на фоне кровати. Модель снялась без бюстгальтера, скрестив руки на груди. Она запечатлена в белых трусах и черных ботфортах. Клум предстала с распущенными волосами, надув пузырь из жвачки.
"Взрыв из прошлого", – написала она.
Фото можно посмотреть здесь.
Автор снимка – американский фотограф Санте Д'орацио.
1 июня 2022 года Клум исполнилось 49 лет. Она сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.
Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.