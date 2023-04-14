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14 апреля, 2023
 
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57-летняя Херли снялась в крошечном леопардовом бикини. Фото

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Херли продемонстрировала фигуру в бикини
Херли продемонстрировала фигуру в бикини
Фото: elizabethhurley1 / Instagram

57-летняя британская актриса Элизабет Херли 13 апреля опубликовала в Instagram подборку снимков, на которых запечатлена в леопардовом раздельном купальнике собственного именного бренда.

"Ура! Мое любимое бикини снова в наличии!" – написала она.

Херли выбрала модель купальника с декольтированным бюстгальтером и плавками с низкой посадкой. 

Актриса позировала на террасе и на пирсе, с видом на океан.

"Становится все моложе и моложе", – отметил подписчик jtfoxxofficial.

Контекст:

Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с британским актером Хью Грантом. Они расстались в 2000 году. В 2007-м актриса вышла замуж за индийского бизнесмена Аруна Найара, с которым развелась в 2011 году.

У актрисы есть сын Дэмиан (2002).

Херли продает именные купальники, дизайн которых разрабатывает самостоятельно. Она также рекламирует пляжные наряды в своем микроблоге.

Теги: купальник, Элизабет Херли, актриса, фото, бикини, бюстгальтер, декольте, плавки
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