"Лучшие моменты с моей любовью". Налчаджиоглу показал, как развлекается на пляже со своей девушкой

"Лучшие моменты с моей любовью", – написал он.

На снимках Реус запечатлена в раздельном купальнике цвета лайма, Налчаджиоглу – в синих плавках. Пара обнималась и гуляла по пляжу.

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Реус 10 апреля сообщала, что отдых они проводят в Доминикане.

Контекст:

Налчаджиоглу – бывший муж украинской певицы Ани Лорак, которая с 2014 года живет и работает в стране-агрессоре России. Они развелись в 2019 году.

Бизнесмен живет и работает в Украине. Он осудил полномасштабное вторжение РФ, а также занимается благотворительной деятельностью в поддержку украинских защитников.

Налчаджиоглу не комментирует расставание с бывшей женой. По словам бизнесмена, он счастлив в новых отношениях.