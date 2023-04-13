Бульвар Шоубиз
 
13 апреля, 2023
 
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"Я сказала себе: придумывай что-то, а то будешь голодной". В новой пародии Ани Лорак "призналась", чем будет зарабатывать на жизнь

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ани Лорак дала интервью пропагандистке в стране-агрессоре РФ
Ани Лорак дала интервью пропагандистке в стране-агрессоре РФ
фото: anilorak / Instagram

Украинская актриса и диктор Катерина Сергеева 11 апреля обнародовала в Instagram вторую часть дубляжной пародии на интервью украинской певицы Ани Лорак, которое 7 апреля вышло на одном из российских пропагандистских YouTube-каналов.

В интервью Ани Лорак назвала полномасштабное вторжение страны-агрессора РФ в Украину "случилось то, что случилось", заявила, что переехала в 2012 году в Россию, потому что ее вынудили, а также назвала российского артиста Филиппа Киркорова, который поддерживает российскую агрессию против Украины, своим старшим братом.

"Я хочу признаться, я не полностью раскрылась в первой части нашего интервью. И знаешь, была не до конца искренней", – "сказала" певица в пародии.

В дубляжной версии интервью Ани Лорак пожаловалась на то, что ее творчество больше никому не нужно, поэтому зарабатывать деньги она будет, открыв собственные курсы.

"И поскольку как певица я особо никому не нужна, а жить-то надо... Совсем задница с песнями. Это полный трындец. Сначала COVID, потом это, а я же девочка из интернета, я только внешне такой ангелочек. Поэтому я сказала себе: "Эй, шалава, придумывай что-то, потому что снова будешь голодная". Так что я решила открыть курсы саморазвития. Отмечу, это будет мир, в котором я снова буду дивой. А люди... ну, там чему-то будут учиться, покупать разные пакеты – чем дороже, тем лучше, тем ты ближе к диве", – сказала Сергеева от имени Ани Лорак.

В финале ролика певица якобы вспомнила о своей команде, которая осталась без работы.

"Даже когда случилось то, что случилось, и ко мне пришел мой коллектив и сказал: "Ну, нам нечего есть, концертов нет, работы нет", – я им ответила: "Медитируйте, танцуйте, езжайте на ретриты. Пойте!" Ну почему все все время о деньгах?" – сказала Сергеева от имени Ани Лорак. На вопрос ведущей: "И что они?" – певица ответила: "Сдохли".

Контекст:

О том, что Ани Лорак "говорила" в первой части дубляжной пародии, можно узнать здесь.

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области.

После 2014 года артистка работает в РФ. 2 марта 2022 года Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.

19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. 1 января 2023 года певица назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника".

В 2023 года артистка объявила о гастролях в РФ, но ее концерты отменили, заподозрив, что она передает свои гонорары в поддержку ВСУ. После этого певица выступила с заявлением, в котором полномасштабное российское вторжение в Украину назвала "конфликтом между Украиной и Россией". Она также написала, что "никогда не оказывала военной помощи".

Теги: Россия, Ани Лорак, деньги, певица, пародия
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