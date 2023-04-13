"Я сказала себе: придумывай что-то, а то будешь голодной". В новой пародии Ани Лорак "призналась", чем будет зарабатывать на жизнь

В интервью Ани Лорак назвала полномасштабное вторжение страны-агрессора РФ в Украину "случилось то, что случилось", заявила, что переехала в 2012 году в Россию, потому что ее вынудили, а также назвала российского артиста Филиппа Киркорова, который поддерживает российскую агрессию против Украины, своим старшим братом.

"Я хочу признаться, я не полностью раскрылась в первой части нашего интервью. И знаешь, была не до конца искренней", – "сказала" певица в пародии.

В дубляжной версии интервью Ани Лорак пожаловалась на то, что ее творчество больше никому не нужно, поэтому зарабатывать деньги она будет, открыв собственные курсы.

"И поскольку как певица я особо никому не нужна, а жить-то надо... Совсем задница с песнями. Это полный трындец. Сначала COVID, потом это, а я же девочка из интернета, я только внешне такой ангелочек. Поэтому я сказала себе: "Эй, шалава, придумывай что-то, потому что снова будешь голодная". Так что я решила открыть курсы саморазвития. Отмечу, это будет мир, в котором я снова буду дивой. А люди... ну, там чему-то будут учиться, покупать разные пакеты – чем дороже, тем лучше, тем ты ближе к диве", – сказала Сергеева от имени Ани Лорак.

В финале ролика певица якобы вспомнила о своей команде, которая осталась без работы.

"Даже когда случилось то, что случилось, и ко мне пришел мой коллектив и сказал: "Ну, нам нечего есть, концертов нет, работы нет", – я им ответила: "Медитируйте, танцуйте, езжайте на ретриты. Пойте!" Ну почему все все время о деньгах?" – сказала Сергеева от имени Ани Лорак. На вопрос ведущей: "И что они?" – певица ответила: "Сдохли".