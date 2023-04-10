Налчаджиоглу уехал на отдых со своей новой избранницей

Реус прошлась перед камерой в купальнике и полотенце, повязанном на бедрах.

"Доминикана. Я так давно тебя ждала", – написала она.

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Реус отправилась на отдых вместе со своим возлюбленным, проживающим в Украине турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Видео, на котором он запечатлен с Реус, Налчаджиоглу разместил 10 апреля в Instagram Stories.

Контекст:

Налчаджиоглу – бывший муж украинской певицы Ани Лорак, которая с 2014 года живет и работает в стране-агрессоре России. Они развелись в 2019 году.

Бизнесмен живет и работает в Украине. Он осудил полномасштабное вторжение РФ, а также занимается благотворительной деятельностью в поддержку украинских защитников.

Налчаджиоглу не комментирует расставание с бывшей женой. По словам бизнесмена, он счастлив в новых отношениях.