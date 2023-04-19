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19 апреля, 2023
 
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"Счастье есть". Мозговая показала подросшую дочь от своего третьего супруга

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Мозговая: Объятия моего цветочка это абсолютное счастье
Мозговая: Объятия моего цветочка – это абсолютное счастье
Фото: Олена Мозгова / Facebook

Украинский продюсер, 49-летняя Алена Мозговая 18 апреля в Facebook опубликовала фото со своей восьмилетней дочерью Соломией.

"Счастье есть. Сложный и насыщенный день был, но объятия моего цветочка – это абсолютное счастье", – написала она.

На селфи-снимке Мозговая и ее дочь запечатлены крупным планом. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0nQr9557XbNYtxgMWvB62pXUJrE5iN5gZYQ95JDtb88nhBQatT7pZeDFWZemv8eaxl&id=100090545692591

Контекст:

Соломия (2015) – единственный общий ребенок Мозговой и ее мужа, украинского певца David Axelrod. У Мозговой также есть дочь Евгения от певца Александра Пономарева и дочь Зоя от первого брака.

David Axelrod и Мозговая познакомились в декабре 2005 года. По словам Мозговой, после знакомства они несколько раз расходились и сходились, а в январе 2015 года стали мужем и женой. В феврале 2015-го у пары родилась дочь.

После начала войны РФ против Украины Мозговая остается в Киеве. Она сообщала, что готовит еду для защитников Украины. Продюсер также просила людей, которые уехали за границу, не донимать просьбами бежать тех, кто принял решение остаться.

Муж Мозговой, певец David Axelrod, вступил в территориальную оборону и выступал на передовой перед украинскими военными.

Теги: дети, Алена Мозговая, селфи, продюсер, объятия, David Axelrod
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