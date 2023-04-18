27-летняя Бех-Романчук показала крупным планом фото в ярком декольтированном топе

Бех-Романчук в сети показала, как выглядит без макияжа Фото: marynabekh / Instagram

Бех-Романчук снялась в ярко-салатовом топе с глубоким декольте. Спортсменка предстала с распущенными волосами и без макияжа. Она сделала фото крупным планом.

"Селфи", – написала легкоатлетка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

12 апреля Бех-Романчук опубликовала ролик, снятый на берегу океана. Спортсменка в топе и шортах цвета лайма показала, как заходит в воду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)