27-летняя Бех-Романчук показала крупным планом фото в ярком декольтированном топе

Бех-Романчук снялась в ярко-салатовом топе с глубоким декольте. Спортсменка предстала с распущенными волосами и без макияжа. Она сделала фото крупным планом.
"Селфи", – написала легкоатлетка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
12 апреля Бех-Романчук опубликовала ролик, снятый на берегу океана. Спортсменка в топе и шортах цвета лайма показала, как заходит в воду.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.
На чемпионате Европы по легкой атлетике в 2022 году Бех-Романчук завоевала золотую медаль на соревнованиях в тройном прыжке.