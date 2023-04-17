Бульвар Шоубиз
 
17 апреля, 2023
 
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49-летняя Клум в ярком бикини легла на живот перед камерой

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Клум: Наконец-то немного солнечного света
Клум: Наконец-то немного солнечного света
Фото: heidiklum / Instagram

49-летняя немецкая модель Хайди Клум 16 апреля в Instagram опубликовала снимки, для которых снялась лежа на траве.

Модель предстала в ярко-желтом раздельном купальнике. Она снялась лежа на животе, а также показала вблизи декольте и лицо с патчами под глазами.

"Наконец-то немного солнечного света" – написала Клум.

Контекст:

1 июня 2022 года Клум исполнилось 49 лет. Она сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Теги: купальник, модель, Хайди Клум, бикини, декольте
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