49-летняя Клум в ярком бикини легла на живот перед камерой

Модель предстала в ярко-желтом раздельном купальнике. Она снялась лежа на животе, а также показала вблизи декольте и лицо с патчами под глазами.

"Наконец-то немного солнечного света" – написала Клум.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)