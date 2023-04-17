Сопонару снялась в блестящем платье на тонких бретелях

Сопонару снялась в платье на тонких бретелях, украшенном блестящими серебристыми пайетками, и цепочкой из белого металла. Актриса позировала, поправляя волосы.
"Бэкстейдж", – отметила она и указала, что это была съемка для украинского бренда украшений Makova.
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Осенью 2022 года Сопонару показывала съемку, в которой предстала как модель, демонстрируя украшения бренда Makova.
Сопонару участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Сопонару является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала", который выходит на "1+1" (представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра).
После нападения РФ на Украину Сопонару переехала в Великобританию, где проживает ее старшая сестра Наталья. Актриса принимала участие в акциях в поддержку Украины. В октябре 2022 года стало известно, что Сопонару вернулась в Украину.