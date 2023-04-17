Сопонару снялась в блестящем платье на тонких бретелях

Сопонару снялась в платье на тонких бретелях, украшенном блестящими серебристыми пайетками, и цепочкой из белого металла. Актриса позировала, поправляя волосы.

"Бэкстейдж", – отметила она и указала, что это была съемка для украинского бренда украшений Makova.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marta Rodyk (@martarodyk)

Осенью 2022 года Сопонару показывала съемку, в которой предстала как модель, демонстрируя украшения бренда Makova.