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18 апреля, 2023
 
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Звезда "Крепостной" в белье с прозрачными вставками оседлала стул. Фото

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Сагайдачная: Когда наперлась пасочек, колбасок и села перебирать снимки из последней фотосессии
Сагайдачная: Когда наперлась пасочек, колбасок и села перебирать снимки из последней фотосессии
Фото: annasagaidachnaya / Instagram

Украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная 17 апреля опубликовала в Instagram снимки из новой фотосессии.

Актриса снялась в черном нижнем белье с прозрачными вставками. Для одного из кадров она оседлала стул.

"Когда наперлась пасочек, колбасок и села перебирать снимки из последней фотосессии", – написала она. По словам Сагайдачной, ровно год назад она начала заниматься спортом.

Сагайдачная занимается танцами на пилоне. В марте она показывала короткое видео своей тренировки.

Контекст:

Анна Сагайдачная – украинская актриса, номинант национальной телевизионной премии "Телетриумф" в категории "Актриса телевизионного фильма/сериала". Обрела популярность после роли Марины Дунаевой в "Красной королеве", сейчас снимается в "Крепостной".

В 2018 году она вышла замуж за продюсера Евгения Третьякова, в августе 2019-го родила сына Тимура.

После полномасштабного нападения РФ Сагайдачная оставалась в Украине.

Теги: видео, фотосессия, актриса, фото, белье, Анна Сагайдачная
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