Звезда "Крепостной" в белье с прозрачными вставками оседлала стул. Фото

Сагайдачная: Когда наперлась пасочек, колбасок и села перебирать снимки из последней фотосессии Фото: annasagaidachnaya / Instagram

Актриса снялась в черном нижнем белье с прозрачными вставками. Для одного из кадров она оседлала стул.

"Когда наперлась пасочек, колбасок и села перебирать снимки из последней фотосессии", – написала она. По словам Сагайдачной, ровно год назад она начала заниматься спортом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Sagaidachna (Tretiak) * (@annasagaidachnaya)

Сагайдачная занимается танцами на пилоне. В марте она показывала короткое видео своей тренировки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Sagaidachna (Tretiak) * (@annasagaidachnaya)