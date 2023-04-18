Звезда "Крепостной" в белье с прозрачными вставками оседлала стул. Фото

Актриса снялась в черном нижнем белье с прозрачными вставками. Для одного из кадров она оседлала стул.
"Когда наперлась пасочек, колбасок и села перебирать снимки из последней фотосессии", – написала она. По словам Сагайдачной, ровно год назад она начала заниматься спортом.
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Сагайдачная занимается танцами на пилоне. В марте она показывала короткое видео своей тренировки.
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Анна Сагайдачная – украинская актриса, номинант национальной телевизионной премии "Телетриумф" в категории "Актриса телевизионного фильма/сериала". Обрела популярность после роли Марины Дунаевой в "Красной королеве", сейчас снимается в "Крепостной".
В 2018 году она вышла замуж за продюсера Евгения Третьякова, в августе 2019-го родила сына Тимура.
После полномасштабного нападения РФ Сагайдачная оставалась в Украине.