Сумская рассказала о разговоре накануне Пасхи с дочерью, проживающей в РФ

Сумская призналась, что они созвонились с дочерью 15 апреля.

"Поздравили еще вчера. Малыши нас поздравляли: "Бабуля, с праздником, бабуля, дедуля", – отметила Сумская.

Супруг Сумской, украинский актер Виталий Борисюк, который также стал гостем эфира, вспомнил, как раньше они с семьей ходили на всенощную службу на Пасху.

Контекст:

Антонина Паперная – старшая дочь Ольги Сумской. Ее отец – украинский актер Евгений Паперный.

Паперная состоит в гражданских отношениях с российским актером Владимиром Яглычем с 2015 года. У них двое детей: дочь Ева (2017) и сын Даниил (2020). Семья проживает в Москве (РФ). Паперная снимается в российских проектах.

24 февраля 2022 года, в день нападения РФ на Украину, Паперная заявила, что "все это ужасно", но не стала называть Россию страной-агрессором. Сумская, комментируя замалчивание дочерью войны, объяснила это "тотальной зависимостью от обстоятельств".

25 апреля Сумская, отвечая на вопрос, почему ее дочь не выехала из РФ, заявила, что она не может покинуть свой дом в стране-агрессоре. Позже актриса сказала, что не будет оправдываться за позицию своей дочери.

В 2014 году Сумская в интервью "1+1" говорила, что ее дочь намерена отказаться от украинского гражданства и получить российский паспорт. По словам Сумской, на тот момент они уже заплатили за паспорт РФ 0,5 млн грн.

В начале марта 2023 года Паперная с мужем и дочерью посетила премьеру российского мультфильма.