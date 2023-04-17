Бульвар Шоубиз
 
17 апреля, 2023
 
Новости

Сумская рассказала о разговоре накануне Пасхи с дочерью, проживающей в РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дочь Сумской (на фото справа) общается с матерью онлайн
Дочь Сумской (на фото справа) общается с матерью онлайн
Фото: Ольга Сумська / Facebook

Украинская актриса Ольга Сумская в эфире программы "Сніданок з "1+1" на телеканале "1+1" 16 апреля рассказала о телефонном разговоре со своей старшей дочерью, актрисой Антониной Паперной, которая проживает в стране-агрессоре России.

Сумская призналась, что они созвонились с дочерью 15 апреля.

"Поздравили еще вчера. Малыши нас поздравляли: "Бабуля, с праздником, бабуля, дедуля", – отметила Сумская.

Супруг Сумской, украинский актер Виталий Борисюк, который также стал гостем эфира, вспомнил, как раньше они с семьей ходили на всенощную службу на Пасху.

Контекст:

Антонина Паперная – старшая дочь Ольги Сумской. Ее отец – украинский актер Евгений Паперный.

Паперная состоит в гражданских отношениях с российским актером Владимиром Яглычем с 2015 года. У них двое детей: дочь Ева (2017) и сын Даниил (2020). Семья проживает в Москве (РФ). Паперная снимается в российских проектах.

24 февраля 2022 года, в день нападения РФ на Украину, Паперная заявила, что "все это ужасно", но не стала называть Россию страной-агрессором. Сумская, комментируя замалчивание дочерью войны, объяснила это "тотальной зависимостью от обстоятельств".

25 апреля Сумская, отвечая на вопрос, почему ее дочь не выехала из РФ, заявила, что она не может покинуть свой дом в стране-агрессоре. Позже актриса сказала, что не будет оправдываться за позицию своей дочери.

В 2014 году Сумская в интервью "1+1" говорила, что ее дочь намерена отказаться от украинского гражданства и получить российский паспорт. По словам Сумской, на тот момент они уже заплатили за паспорт РФ 0,5 млн грн.

В начале марта 2023 года Паперная с мужем и дочерью посетила премьеру российского мультфильма.

Теги: Россия, Ольга Сумская, семья, Виталий Борисюк, Антонина Паперная, актриса
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яценюк о публикации планов наступления ВСУ: НАТО и союзники в десятки раз повысят безопасность системы планирования операций
  Яценюк о публикации планов наступления ВСУ: НАТО и союзники в десятки раз повысят безопасность системы планирования операций
Дмитрий ГОРДОН
  Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это
  Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это
Алеся БАЦМАН
  Геннадий Гудков: Многие губернаторы готовятся к развалу России, они смекнули, что, прикрываясь безопасностью региона, сейчас можно сформировать свою армию
  Геннадий Гудков: Многие губернаторы готовятся к развалу России, они смекнули, что, прикрываясь безопасностью региона, сейчас можно сформировать свою армию
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Никогда не выйдет из моды". Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. Фото
"Никогда не выйдет из моды". Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. Фото
Галина ГРИШИНА
Сумская рассказала о разговоре накануне Пасхи с дочерью, проживающей в РФ
Сумская рассказала о разговоре накануне Пасхи с дочерью, проживающей в РФ
Скандал с Wellboy. Артист озвучил причины прекращения работы с продюсерским центром Papa music
Скандал с Wellboy. Артист озвучил причины прекращения работы с продюсерским центром Papa music
Галина ГРИШИНА
54-летняя "икона красоты" Энистон, чьи волосы "достойны зависти", рассказала, что делать женщинам в возрасте с сединой
54-летняя "икона красоты" Энистон, чьи волосы "достойны зависти", рассказала, что делать женщинам в возрасте с сединой
Галина ГРИШИНА
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона
Галина ГРИШИНА
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети
Галина ГРИШИНА
74-летняя Пугачева показала лицо вблизи. Фото
74-летняя Пугачева показала лицо вблизи. Фото
49-летняя Клум в ярком бикини легла на живот перед камерой
49-летняя Клум в ярком бикини легла на живот перед камерой
Бывший продюсер Ани Лорак Фалеса отреагировал на заявление экс-жены о том, что переехал в Россию. Он сообщил, где находится на самом деле
Бывший продюсер Ани Лорак Фалеса отреагировал на заявление экс-жены о том, что переехал в Россию. Он сообщил, где находится на самом деле
Галина ГРИШИНА
Когда нужно добавлять чеснок в плов и в каком виде
Когда нужно добавлять чеснок в плов и в каком виде
Мохито. Как дома приготовить безалкогольный коктейль всего из трех составляющих
Мохито. Как дома приготовить безалкогольный коктейль всего из трех составляющих
Галина ГРИШИНА
С улыбкой и прикрывшись ажурной шалью. Экс-жена Кличко показала фото в плетеном кресле
С улыбкой и прикрывшись ажурной шалью. Экс-жена Кличко показала фото в плетеном кресле
Подчеркнула талию и спрятала руки в карманах. 74-летняя Пугачева опубликовала свое новое фото
Подчеркнула талию и спрятала руки в карманах. 74-летняя Пугачева опубликовала свое новое фото
Галина ГРИШИНА
"Нежный, воздушный и вкусный". Простой рецепт салата "Невеста"
"Нежный, воздушный и вкусный". Простой рецепт салата "Невеста"
Сопонару снялась в блестящем платье на тонких бретелях
Сопонару снялась в блестящем платье на тонких бретелях
Почему не нужно выливать воду, в которой варились яйца. Три варианта применения
Почему не нужно выливать воду, в которой варились яйца. Три варианта применения
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 