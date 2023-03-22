72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко

По словам Сумской, в проведении операции Паперному помог мэр Киева Виталий Кличко. Актриса в комментариях к посту уточнила, что речь идет о замене суставов.
"Благодарим нашего мэра и Киевскую городскую государственную администрацию за содействие и помощь для Паперного по программе "Здоровье киевлян". Желаем Евгению Васильевичу скорейшего выздоровления после операции", – написала Сумская.
Паперный родился в 1950 году в России. За годы актерской карьеры сыграл 25 ролей в кино, а также принимал участие во многих театральных постановках. В 1982 году Паперный получил звание народного артиста Украины.
Первой женой актера стала однокурсница, актриса Лидия Яремчук. В этом браке у пары родилась дочь Анастасия. Супруги расстались после 16 лет семейной жизни.
С 1987-го по 1991 год был женат на Сумской. В 1990 году у них родилась дочь Антонина. Паперный старше Сумской на 16 лет.
После развода с Паперным Сумская вышла замуж за украинского актера Виталия Борисюка. У пары есть дочь Анна.
27 лет назад Паперный женился в третий раз. По словам артиста, с будущей женой Татьяной он познакомился во время съемок. На тот момент она была замужем, но ради Паперного ушла от мужа. Общих детей у пары нет. По словам Сумской, Паперный считает ребенка своей третьей жены от предыдущих отношений своим сыном.