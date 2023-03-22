72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко

По словам Сумской, в проведении операции Паперному помог мэр Киева Виталий Кличко. Актриса в комментариях к посту уточнила, что речь идет о замене суставов.

"Благодарим нашего мэра и Киевскую городскую государственную администрацию за содействие и помощь для Паперного по программе "Здоровье киевлян". Желаем Евгению Васильевичу скорейшего выздоровления после операции", – написала Сумская.