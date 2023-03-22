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22 марта, 2023
 
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72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко

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Сумская: Желаем Евгению Васильевичу скорейшего выздоровления после операции
Сумская: Желаем Евгению Васильевичу скорейшего выздоровления после операции
Фото: Ольга Сумська / Facebook

Украинская актриса Ольга Сумская 22 марта в Facebook сообщила, что ее первый муж, 72-летний украинский актер Евгений Паперный перенес операцию.

По словам Сумской, в проведении операции Паперному помог мэр Киева Виталий Кличко. Актриса в комментариях к посту уточнила, что речь идет о замене суставов.

"Благодарим нашего мэра и Киевскую городскую государственную администрацию за содействие и помощь для Паперного по программе "Здоровье киевлян". Желаем Евгению Васильевичу скорейшего выздоровления после операции", – написала Сумская.

https://www.facebook.com/osumska/posts/pfbid0mL31zNCC3ENFgijxrvaydvEGooJMUNz7MSXSmCmj3r7Vs595oEjyhP1eN7KF6ezkl

Контекст:

Паперный родился в 1950 году в России. За годы актерской карьеры сыграл 25 ролей в кино, а также принимал участие во многих театральных постановках. В 1982 году Паперный получил звание народного артиста Украины.

Первой женой актера стала однокурсница, актриса Лидия Яремчук. В этом браке у пары родилась дочь Анастасия. Супруги расстались после 16 лет семейной жизни. 

С 1987-го по 1991 год был женат на Сумской. В 1990 году у них родилась дочь Антонина. Паперный старше Сумской на 16 лет.

После развода с Паперным Сумская вышла замуж за украинского актера Виталия Борисюка. У пары есть дочь Анна.

27 лет назад Паперный женился в третий раз. По словам артиста, с будущей женой Татьяной он познакомился во время съемок. На тот момент она была замужем, но ради Паперного ушла от мужа. Общих детей у пары нет. По словам Сумской, Паперный считает ребенка своей третьей жены от предыдущих отношений своим сыном.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Евгений Паперный, Ольга Сумская
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