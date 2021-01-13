  "Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери

По словам украинской актрисы Ольги Сумской, сейчас ей нечего выяснять со своим бывшим мужем, украинским актером Евгением Паперным.

Украинская актриса Ольга Сумская в интервью, которое вышло 9 января на YouTube-канале украинской певицы Ольги Горбачевой, заявила, что отец ее старшей дочери Антонины Паперной, украинский актер Евгений Паперный не интересуется жизнью своей внучки.

"Он абстрагировался. Сегодня он называет сына своей жены "мой сын и мои внуки" и даже не спрашивает о своей родной внучке. Мы же часто на гастролях. И я как-то даже жду от него – может, спросишь, как там твоя кровь? Нет. Таких вопросов я не слышу никогда", – призналась артистка.

Комментируя нынешние отношения с экс-супругом, Сумская подчеркнула, что им нечего выяснять.

"Мы на той стадии отношений, когда нет необходимости что-то выяснять. Театр нас примирил", – подытожила актриса.

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Видео: Ольга Горбачева / YouTube

Антонина Паперная родилась в 1990 году. Ее родители – Сумская и Паперный – расстались в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.

В гражданском браке с российским артистом Владимиром Яглычем Паперная родила двоих детей: дочь Еву (2017) и сына Даниила (2020).

У Паперной есть единоутробная младшая сестра Анна (2002). Ее отец – нынешний супруг Сумской актер Виталий Борисюк.