"За кулисами я наблюдала, что со здоровьем Олега не все хорошо". Телеведущая сделала заявление о состоянии Винника

"Кто не знает, я была ведущей бэкстейджа во втором сезоне шоу "Маска" [на канале "Украина"]. Уже тогда за кулисами я наблюдала, что со здоровьем Олега Винника не все так хорошо. Время от времени возле него появлялся врач, делал какие-то манипуляции, процедуры с горлом. Я на это не обращала особого внимания, ведь это артист и подпитывать горло уколами – это нормально", – сообщила блогер в новом выпуске.

Второй сезон шоу "Маска" вышел осенью 2021 года.

Кирс добавила, что еще до начала полномасштабной войны РФ против Украины Винник отменял концерты в связи с состоянием здоровья.

По словам блогера, в окружении певца ей сказали, что сейчас благодаря врачам с ним все не так критично.