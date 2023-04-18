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18 апреля, 2023
 
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"За кулисами я наблюдала, что со здоровьем Олега не все хорошо". Телеведущая сделала заявление о состоянии Винника

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Винник не комментирует информацию о своем здоровье
Винник не комментирует информацию о своем здоровье
Фото: olegg.vynnyk / Instagram

Украинская телеведущая и блогер Нателла Кирс на своем YouTube-канале 15 апреля рассказала, что в 2021 году украинский певец Олег Винник имел проблемы со здоровьем.

"Кто не знает, я была ведущей бэкстейджа во втором сезоне шоу "Маска" [на канале "Украина"]. Уже тогда за кулисами я наблюдала, что со здоровьем Олега Винника не все так хорошо. Время от времени возле него появлялся врач, делал какие-то манипуляции, процедуры с горлом. Я на это не обращала особого внимания, ведь это артист и подпитывать горло уколами – это нормально", – сообщила блогер в новом выпуске.

Второй сезон шоу "Маска" вышел осенью 2021 года.

Кирс добавила, что еще до начала полномасштабной войны РФ против Украины Винник отменял концерты в связи с состоянием здоровья.

По словам блогера, в окружении певца ей сказали, что сейчас благодаря врачам с ним все не так критично.

Контекст:

Винник перестал появляться в публичном пространстве в апреле 2022 года. На это первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина. В июне фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин предположил, что Винник, возможно, находится в Германии.

В июле адвокат Винника официально подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину. Она заявила, что Винник выехал в Германию на лечение.

Последнее свежее фото певца в декабре опубликовал в сети муж украинской певицы Оксаны Билозир, экс-директор Дворца "Украина" Роман Недзельский. Ранее он говорил, что певец помогает ВСУ с закупкой авто.

В январе 2023 года украинская ведущая Мила Еремеева подтвердила слова адвоката Винника о том, что его исчезновение связано с проблемами со здоровьем, но не уточнила, о чем идет речь.

Украинский ведущий Юрий Горбунов в апреле 2023 года признался, что разочарован исчезновением Винника.

17 апреля Винник удалил все свои посты в соцсетях.

Теги: здоровье, лечение, телеведущая, Олег Винник, певец
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