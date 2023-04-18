"За кулисами я наблюдала, что со здоровьем Олега не все хорошо". Телеведущая сделала заявление о состоянии Винника

"Кто не знает, я была ведущей бэкстейджа во втором сезоне шоу "Маска" [на канале "Украина"]. Уже тогда за кулисами я наблюдала, что со здоровьем Олега Винника не все так хорошо. Время от времени возле него появлялся врач, делал какие-то манипуляции, процедуры с горлом. Я на это не обращала особого внимания, ведь это артист и подпитывать горло уколами – это нормально", – сообщила блогер в новом выпуске.
Второй сезон шоу "Маска" вышел осенью 2021 года.
Кирс добавила, что еще до начала полномасштабной войны РФ против Украины Винник отменял концерты в связи с состоянием здоровья.
По словам блогера, в окружении певца ей сказали, что сейчас благодаря врачам с ним все не так критично.
Винник перестал появляться в публичном пространстве в апреле 2022 года. На это первыми из украинских знаменитостей обратили внимание певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина. В июне фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин предположил, что Винник, возможно, находится в Германии.
В июле адвокат Винника официально подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину. Она заявила, что Винник выехал в Германию на лечение.
Последнее свежее фото певца в декабре опубликовал в сети муж украинской певицы Оксаны Билозир, экс-директор Дворца "Украина" Роман Недзельский. Ранее он говорил, что певец помогает ВСУ с закупкой авто.
В январе 2023 года украинская ведущая Мила Еремеева подтвердила слова адвоката Винника о том, что его исчезновение связано с проблемами со здоровьем, но не уточнила, о чем идет речь.
Украинский ведущий Юрий Горбунов в апреле 2023 года признался, что разочарован исчезновением Винника.
17 апреля Винник удалил все свои посты в соцсетях.