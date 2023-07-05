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06 июля, 2023
 
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"Это же просто любовь – смотреть на них". Тина Кароль высказалась о коллегах, которые ее хейтят

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Тина Кароль: У меня есть особенные хейтеры среди коллег
Тина Кароль: У меня есть особенные хейтеры среди коллег
Фото: Тіна Кароль / Facebook

Украинская певица Тина Кароль в иньтервью, которое 4 июля опубликовано на YouTube-канале "Таврійські ігри", высказалась о коллегах, которые ее хейтят.

"У меня есть особенные хейтеры среди коллег. Не буду называть имена. Но это же просто любовь – смотреть на них. Столько внимания они мне уделяют, рассказывают о чем-то"–  призналась артистка. 

Она подчеркнула, что в большинстве случаев их заявления являются "бредом, который не соответствует действительности".

"Они тратят время – что-то говорят. Значит, я их интересую, возбуждаю", – резюмировала Тина Кароль.


Контекст:

Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) родилась 25 января 1985 года в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году она представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины за границей.

Тина Кароль стала членом голосования американской музыкальной премии "Грэмми".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: скандал, Тина Кароль
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