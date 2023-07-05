"Это же просто любовь – смотреть на них". Тина Кароль высказалась о коллегах, которые ее хейтят

"У меня есть особенные хейтеры среди коллег. Не буду называть имена. Но это же просто любовь – смотреть на них. Столько внимания они мне уделяют, рассказывают о чем-то", – призналась артистка.
Она подчеркнула, что в большинстве случаев их заявления являются "бредом, который не соответствует действительности".
"Они тратят время – что-то говорят. Значит, я их интересую, возбуждаю", – резюмировала Тина Кароль.
Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) родилась 25 января 1985 года в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.
В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году она представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
После нападения РФ на Украину Тина Кароль выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины за границей.
Тина Кароль стала членом голосования американской музыкальной премии "Грэмми".