"Это же просто любовь – смотреть на них". Тина Кароль высказалась о коллегах, которые ее хейтят

Тина Кароль: У меня есть особенные хейтеры среди коллег Фото: Тіна Кароль / Facebook

"У меня есть особенные хейтеры среди коллег. Не буду называть имена. Но это же просто любовь – смотреть на них. Столько внимания они мне уделяют, рассказывают о чем-то", – призналась артистка.

Она подчеркнула, что в большинстве случаев их заявления являются "бредом, который не соответствует действительности".

"Они тратят время – что-то говорят. Значит, я их интересую, возбуждаю", – резюмировала Тина Кароль.



