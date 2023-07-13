56-летняя Хайек показала, как ест креветки, и рассекретила особенность этого процесса

Актриса запечатлена за столом на открытом воздухе. Перед ней также стоит бокал пива.

"В моем родном городе Веракрус нас учат не выбрасывать ни одной части креветок, поэтому мы едим и головы. В Мексике нас учат не выбрасывать еду, поэтому я съедаю голову креветки", – отметила она.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2022 году в США вышел новый фильм с участием Хайек: "Супер Майк: Последний танец".

Хайек вышла замуж за Франсуа-Анри Пино в 2009 году, спустя два года после рождения их дочери Валентины. Она стала второй официальной женой французского бизнесмена.

Пино – председатель и главный исполнительный директор компании по продаже предметов роскоши Kering с 2005 года. Президент группы Artémis с 2003 года.