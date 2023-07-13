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13 июля, 2023
 
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Никитюк в плавках показала вид сзади. Фото

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Никитюк: Лучшие моменты за сегодня
Никитюк: Лучшие моменты за сегодня
Фото: lesia_nikituk / Instagram

35-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк 12 июля в Instagram опубликовала несколько своих свежих снимков.

"Лучшие моменты за сегодня", – написала она.

Никитюк продемонстрировала селфи, сделанное в салоне автомобиля, и показала букет. Также она опубликовала снимки, сделанные во время занятий серфингом. Телеведущая предстала в плавках и показала себя в том числе со спины.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011-м она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале.

Сейчас Никитюк ведет программы "Le Маршрутка" и "Хто зверху?" на "Новом канале".

Теги: телеведущая, Леся Никитюк, фото, плавки
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